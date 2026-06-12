Martina Alzini s'impose au sprint lors de la première étape du Tour féminin des Pyrénées, le Tourmalet en ligne de mire

La première étape du Tour féminin des Pyrénées a été remportée par Martina Alzini à Mourenx. La formation Cofidis a contrôlé la course pour offrir la victoire à sa sprinteuse. Le maillot vert de leader est donc italien. Cependant, la deuxième étape, avec l'inédite ascension du Tourmalet, devrait redistribuer les cartes. L'étape reine promet un spectacle intense et une bataille pour le classement général. Les favorites comme Paula Blasi Cairol et les Françaises Juliette Berthet et Marie Le Net seront à surveiller. La course poursuit son développement et attire un plateau international toujours plus relevé.

Le Tour féminin des Pyrénées a débuté avec une première étape remportée au sprint par l'Italienne Martina Alzini à Mourenx. La coureuse de Cofidis a devancé Federica Venturelli (UAE) et Marie Le Net (FDJ-United Suez).

Alzini, nouvelle détentrice du maillot vert de leader, se montre sereine et exprime sa confiance en son équipe après cette victoire. La prochaine étape, longue de 92 kilomètres, s'annonce toutefois décisive avec l'ascension du col du Tourmalet, une première dans l'histoire de l'épreuve. La directrice du tour, Élisabeth Chevanne, la qualifie d'étape reine, la plus difficile, qui exigera des talents de descendeuses avant l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre.

Le passage au sommet du Tourmalet, à 2 115 mètres, est prévu entre 13 heures et 13 h 15. Parmi les favorites, l'Espagnole Paula Blasi Cairol, récente victorieuse du Tour d'Espagne, se démarque, mais des Françaises comme Juliette Berthet, quatrième de la Vuelta féminine, espèrent aussi briller. Le calendrier et les horaires de l'étape sont précisés, avec un départ d'Arrens-Marsous à 11 heures et une arrivée à Bagnères-de-Bigorre entre 13 h 50 et 14 h 13.

La circulation sur la route ouverte ne sera que temporairement interrompue par des signaleurs. L'événement mis en lumière l'engagement des bénévoles, essentiels au bon déroulement de la course, notamment pour gérer les aspects logistiques et sécuritaires dans un territoire de montagne exigeant. Cette cinquième édition confirme l'élévation du niveau sportif et l'importance croissante du Tour féminin des Pyrénées dans le calendrier international





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tour Féminin Des Pyrénées Martina Alzini Tourmalet Cyclisme Étape Reine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un village d'Occitanie parmi les plus beaux de France surplombe les PyrénéesCe village classé d'Occitanie offre une lumière permanente et des vues imprenables sur le massif du Canigou. Son architecture s'adapte harmonieusement à la pente, créant une impression de continuité avec le terrain et une identité cohérente. La position en hauteur garantit un ensoleillement important tout au long de la journée, variant selon les saisons.

Read more »

Cette ville des Pyrénées-Atlantiques prépare une variante de l'Hyrox avec une particularité assez insoliteLe Stade Nautique de Pau (Pyrénées-Atlantiques) organise le 26 juin 2026 son premier 'Nautique Challenge', un Hyrox version aquatique où la course est remplacée par de la nage.

Read more »

Ours dans les Pyrénées : ce projet ravive les tensions, une association appelle à se mobiliserJusqu’au 29 juin, le ministère de la Transition écologique met en consultation publique un projet d’arrêté qui élargit les « effarouchements renforcés » des ours dans les Pyrénées.

Read more »

Dans le Tourmalet, avec l'étape reine de la cinquième édition, le Tour féminin des Pyrénées prend de la hauteur en BigorreToujours plus haut, comme pour les hommes le 9 juillet prochain, le TFIP s’invite dans les Pyrénées bigourdanes. Et pas n’importe lesquelles. Toutes les infos à avoir avant le départ de Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui.

Read more »