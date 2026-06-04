Martin Ney condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Jonathan Coulom

Vingt-deux ans après les faits, la cour d'assises de Loire-Atlantique a reconnu coupable le pédocriminel allemand Martin Ney du meurtre de Jonathan Coulom, un garçon de 10 ans disparu en 2004 lors d'une classe de mer. Conformément aux réquisitions, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce verdict conclut un procès très médiatisé reposant sur un faisceau d'indices, l'accusé niant toujours les faits.

Le verdict est tombé ce jeudi en début de soirée devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Vingt-deux ans après la disparition de Jonathan Coulom lors d'une classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins, les jurés ont condamné le pédocriminel Martin Ney à la réclusion criminelle à perpétuité , conformément aux réquisitions de l'avocate générale.

Après douze jours d'audience et cinq heures de délibéré, les jurés ont tranché dans le dossier du meurtre de l'enfant. Le garçon, originaire du Cher, avait disparu dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 alors qu'il participait à une classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins. Son corps avait été retrouvé 43 jours plus tard dans un étang situé à une trentaine de kilomètres du centre de vacances, lesté d'un parpaing.

Au terme des délibérations, la cour d'assises de Loire-Atlantique a reconnu ce jeudi 2 juin Martin Ney coupable du meurtre de Jonathan Coulom et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ancien éducateur originaire de Brême, aujourd'hui âgé de 55 ans, Martin Ney purge déjà une peine de réclusion criminelle à perpétuité en Allemagne.

Il avait été condamné en 2012 pour les meurtres de trois garçons âgés de 8 à 13 ans entre 1992 et 2001, ainsi que pour plusieurs agressions sexuelles sur mineurs. Lors de son réquisitoire, l'avocate générale avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Martin Ney. Dans une salle d'assises comble, elle avait estimé n'avoir aucun doute sur la culpabilité de l'accusé, évoquant la gravité presque absolue des faits et la signature criminelle du tueur en série allemand.

L'accusé, resté impassible, n'a cessé de clamer son innocence tout au long du procès. La défense a rappelé qu'aucune preuve matérielle ni ADN ne relie formellement Martin Ney au meurtre de Jonathan Coulom, les 163 tomes de procédure ne contenant aucun élément scientifique direct. Mais pour l'accusation, le dossier repose sur un faisceau d'indices suffisant pour l'établir comme une preuve, avait insisté l'avocate générale lors de ses réquisitions.

Au cours des débats, la présidente Karine Laborde a également évoqué des messages publiés dans les années 2000 sur un forum pédocriminel en ligne. En avril 2004, avant la découverte du corps de Jonathan, Martin Ney y écrit que l'homme en noir, figure mystérieuse alors associée à plusieurs crimes, aurait encore frappé. L'accusé a contesté toute identification à ce personnage, évoquant une figure fantôme sans lien systématique avec ses propres actes.

Ce verdict intervient après plus de deux décennies de douleur pour la famille de la victime, qui a assisté au procès avec une intense émotion. La mère de Jonathan Coulom a notamment exprimé son soulagement après le verdict, déclarant avoir pu fixer du regard l'accusé pendant le procès.

La condamnation de Martin Ney pour ce crime commis en France renforce la superposition des affaires criminelles transfrontalières et pose la question de la collaboration judiciaire européenne dans la traque des délinquants sexuels. Bien que les autorités allemandes aient déjà inculpé Ney pour plusieurs meurtres d'enfants, le dossier français reposait majoritairement sur des éléments indirects, ce qui rendait le procès particulièrement complexe.

La cour d'assises a néanmoins suivi l'accusation en considérant que l'ensemble des indices,包括 les similitudes avec les crimes allemands, les déplacements de Ney à l'époque des faits et les témoignages convergent, formaient un ensemble cohérent et probant. Cette affaire met également en lumière les difficultés rencontrées par les familles de victimes dans des affaires anciennes, où les preuves matérielles font souvent défaut et où la prescription ne joue pas pour les crimes les plus graves.

Le verdict de réclusion criminelle à perpétuité signifie que Martin Ney, déjà incarcéré en Allemagne, purgera ses peines de manière cumulative, sans possibilité de remise en liberté avant de nombreuses décennies. Pour la France, ce procès aura permis de clore un douloureux chapitre et d'apporter une forme de justice aux proches de Jonathan Coulom, dont la mémoire avait été entretenue pendant plus de vingt ans par des enquêteurs déterminés et une famille résiliente.

L'affaire Jonathan Coulom reste l'un des dossiers criminels français les plus médiatisés des années 2000, notamment en raison de la mystérieuse figure de l'homme en noir, hypothèse qui a longtemps alimenté les spéculations médiatiques avant que la piste de Martin Ney ne se précise grâce à des recoupements entre les affaires française et allemande. Ce procès aura donc été celui de la persévérance judiciaire et de la quête de vérité, au-delà des frontières et du temps qui passe





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