Marsiane Alibert, ancienne comédienne, savoure sa reconversion professionnelle en agriculture

Marsiane Alibert, ancienne comédienne, a commencé une nouvelle vie en septembre 2024 en lançant une entreprise agricole. Elle a ouvert ses portes à Lerm-et-Musset, en Gironde, et propose des semis, vente directe, marché. Elle a clos bientôt sa première saison et espère attirer les personnes qui habitent près de chez elle.

Depuis avril 2026, la Ferme graines de Lune a ouvert ses portes à Lerm-et-Musset, en Gironde . Marsiane Alibert , ancienne comédienne, a démarré son aventure pour lancer une entreprise agricole en septembre 2024.

Elle a clos bientôt sa première saison à la tête de La ferme graines de Lune, à Lerm-et-Musset, en Gironde. Elle s'est installée à Lerm-et-Musset, à la campagne, et propose des semis, vente directe, marché. Elle a ouvert ses portes jusqu'au 7 juin 2026 inclus. Elle ouvrira sûrement à l'automne pour les petits fruits types et une grande réouverture au printemps 2027 pour les plantes de potagers annuelles et vivaces.

Elle propose différentes variétés de tomates, poivrons, piments, herbes aromatiques, fleurs et plus encore. Elle trouve dans cette activité un espoir pour l'avenir et espère attirer les personnes qui habitent près de chez elle. Elle propose des conseils entre clients et souhaite que les gens reviennent d'année en année. Horaires d'ouverture : jeudi de 14 h à 18 h, vendredi et samedi de 10 h à 18 h, le reste de la semaine, il est possible de prendre rendez-vous





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