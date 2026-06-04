Marshall Milton A.N.C : un casque supra-auriculaire très moderne

Le nouveau casque supra-auriculaire de Marshall, le Milton A.N.C, est un produit très moderne et design qui s'adresse aux amoureux des produits de petit format.

Le nouveau casque supra-auriculaire de Marshall , le Milton A.N. C, est un produit très moderne et design qui s'adresse aux amoureux des produits de petit format.

Le casque présente une bonne réduction de bruit et une autonomie de 50 heures avec la technologie ANC. Le son est puissant et tranchant, avec un boost dans les basses et une certaine propreté dans les médiums.

Cependant, le casque présente des lacunes dans les médiums et le son peut être corrigé partiellement via l'application. Le mode 3D de spatialisation est pertinent et étonnamment pertinent. Le format supra n'est pas idyllique pour la réduction phonique, mais Marshall se classe parmi les rares élèves convaincants





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Marshall Milton A.N.C Casque Supra-Auriculaire Technologie ANC Autonomie Son Réduction De Bruit Mode 3D

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