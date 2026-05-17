Marshall Heston 60 : une barre de son compacte puissante, stylée à prix réduit

La Marshall Heston 60 est une barre de son compacte, puissante et stylée, dont le prix passe de 599,99 euros à 449 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger). Elle se destine à ceux qui recherchent un son haut de gamme à un prix abordable et comprend une connectivité Wi-Fi/Bluetooth et un look rétro inspiré des célèbres amplificateurs de guitare!

Compacte, puissante et stylée, la Marshall Heston 60 est une barre de son qui allie compétences. Son prix passe de 599,99 euros à 449 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger).

Elle abrite une double connectivité Wi-Fi/Bluetooth. Un modèle complet qui propose une belle immersion et que l'on trouve actuellement à Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Marshall Heston 60. Le tableau s'actualise automatiquement





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