Marseille - Saint-Étienne : Comment regarder le match en direct ?

L'Olympique de Marseille accueille l'AS Saint-Étienne pour la 22ème journée de Ligue 1. Les Marseillais, 2ème du classement, cherchent à maintenir la pression sur le PSG tandis que les Verts, 16ème, espèrent un exploit pour se sortir de la zone de relégation. Découvrez comment suivre ce match en direct !

Ce samedi 15 février, l'Olympique de Marseille accueille l'AS Saint-Étienne pour la vingt-deuxième journée de Ligue 1 . Le coup d'envoi sera donné à 17 heures au Stade Vélodrome. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORT S 1. Marseille veut continuer à croire au titre Deuxième du classement avec 43 points, l'OM ne peut plus se permettre de laisser filer des points s'il veut encore rêver du titre.

À dix longueurs du PSG, les Marseillais comptent sur une série de succès et des faux pas parisiens pour maintenir la pression. Après une victoire face à Lyon (3-2) et un succès maîtrisé contre Angers (0-2), l'équipe semble avoir retrouvé son rythme. En face, l'AS Saint-Étienne vit une situation bien plus préoccupante. Seizième avec 18 points, le club est à un souffle de la zone de relégation et n'a plus gagné depuis le 4 janvier contre Reims. Face à un OM en pleine forme, les Verts espèrent un exploit pour relancer une dynamique inquiétante. Comment regarder Marseille - Saint-Étienne en direct ? Cette rencontre sera à suivre dès 17 heures sur BeIN SPORTS 1. Pour la suivre, profitez de l'offre exceptionnelle RMC SPORT + BeIN SPORTS pour seulement 29 euros par mois. Disponible en 100% digital, cet abonnement permet de profiter de la Liga, de la Bundesliga et de la NBA. Cliquez ici pour vous abonner à RMC SPORT + BeIN SPORTS. De son côté, Canal+ Sport propose un pack incluant l’ensemble des sports diffusés par Canal+ et beIN SPORTS. Avec un engagement de 24 mois, les 12 premiers mois sont proposés à 34,99€/mois. En plus du sport, cet abonnement inclut également du cinéma récent, des séries incontournables et l'intégralité des contenus Apple TV. Cliquez ici pour découvrir l’offre Canal+ Sport. Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de RMC Sport, indépendante de la rédaction de RMC Sport. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Olympique De Marseille AS Saint-Étienne Ligue 1 Bein SPORTS RMC SPORT Canal+ Sport

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Real Madrid disputé à Marseille, Lyon ou Saint-Étienne ?Et si le Clasico était délocalisé en France à cause des travaux du Camp Nou ?

Lire la suite »

Interdiction de déplacement pour les supporters de Saint-Étienne à MarseilleLes supporters de l'AS Saint-Étienne sont interdits de déplacement pour le match contre Marseille en raison d'un risque d'affrontements. L'arrêté du ministre de l'Intérieur cite des incidents passés et un antagonisme historique entre les deux fanbases.

Lire la suite »

Ligue 1. Une décision forte prise à l'encontre des supporters de l'AS Saint-ÉtienneLes supporters de l'AS Saint-Étienne sont interdits de déplacement samedi pour assister au match opposant Saint-Étienne à Marseille lors de la 22e journée de Ligue 1.

Lire la suite »

Lille - Saint-Étienne : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue 1 ?Le LOSC reçoit l'AS Saint-Étienne ce samedi 1er février 2024 en match de Ligue 1. Découvrez le coup d'envoi et la chaîne de diffusion du match.

Lire la suite »

Saint-Étienne - Rennes : Un match crucial pour le maintien en Ligue 1Suivez le match de la 21e journée de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Rennes ce samedi 8 février 2025 à 21h05 sur DAZN. Les Verts, avant-derniers avec 18 points, ont besoin d'une victoire pour se sortir de la zone de relégation. Rennes, 15e avec 20 points, cherche à consolider sa position. Ce match est capital pour les deux équipes

Lire la suite »

Saint-Étienne vs Rennes : Un Match Crucial en Bas de TableauSaint-Étienne et Rennes s'affrontent ce samedi soir à Geoffroy-Guichard dans un match crucial en bas de tableau de Ligue 1. Les Stéphanois, barragistes et à proximité de la zone de relégation, cherchent à prendre un avantage crucial sur leur concurrent direct. Les Rennais, quant à eux, pointent à une surprenante 15e place et ont besoin d'enchaîner les victoires pour s'extirper du danger.

Lire la suite »