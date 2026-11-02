Marseille : Perturbations bus 142 et 144 le 3 novembre 2026

Mouvement social RTM à Marseille le 3 novembre 2026 : les bus 142 et 144 sont perturbés par un sous-traitant. Le service de nuit fonctionne normalement.

La ville de Marseille fait face à des troubles majeurs dans son réseau de transport public ce mardi 3 novembre 2026. L'opérateur public des transports, la Régie des Transports Métropolitains ( RTM), a annoncé officiellement que les lignes de bus 142 et 144 subiront des perturbations significatives durant la journée. Ces incidents sont la conséquence directe d'un mouvement social déclenché par un sous-traitant indépendant travaillant pour le compte de la Régie.

Origine des perturbations ce mardi 3 novembre

Le déclencheur de cette interruption de service est identifié comme étant un mouvement social organisé par une entreprise sous-traitante de la RTM. Bien que l'action soit portée par ce sous-traitant spécifique, l'impact se répercute immédiatement sur les services gérés par l'opérateur public. Cette situation a contraint la direction de la RTM à émettre des avertissements pour informer les usagers des potentielles retards et modifications d'itinéraires pour les lignes concernées par cette action collective.

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Impact sur les lignes 142 et 144 à Marseille

Les deux lignes de bus spécifiques identifiées comme étant affectées par cette grève sont les numéros 142 et 144. Ces artères vitales du réseau de transport marseillais verront leur trafic réduit ou stoppé pendant la journée. Les voyageurs prévoyaient d'utiliser ces lignes ce mardi 3 novembre 2026 doivent absolument s'attendre à des disruptions dans leur déplacement habituel. La communication de la RTM met l'accent sur la nécessité de la prudence et de l'anticipation pour les personnes dépendant de ces axes pour leurs trajets quotidiens.

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Continuité du service de nuit assurée

Malgré les interruptions en journée, un élément rassurant est sorti du communiqué de la RTM concernant la mobilité des Marseillais. Le service de nuit sera, lui, assuré normalement sur les deux lignes concernées, soit la 142 et la 144. Cette continuité de service nocturne permet aux夜行旅行者 et aux professionnels de fin de shift de se déplacer sans crainte majeure pendant les heures de fermeture du réseau standard. Cette décision de l'opérateur vise à limiter les impacts sociétaux les plus lourds de cette grève ponctuelle.

Conseils aux usagers du réseau de transport

Les usagers de la ville de Marseille sont invités à consulter en temps réel l'état du trafic avant de se rendre aux arrêts. Il est fortement recommandé de prévoir des itinéraires alternatifs ou des modes de transport de substitution pour les déplacements essentiels prévus ce mardi 3 novembre 2026. La nature du mouvement social étant liée à un sous-traitant, la durée des perturbations peut varier, ce qui rend l'information en direct indispensable pour éviter les attentes inutiles aux arrêts de bus.