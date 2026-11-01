Le 31 octobre à Marseille, des manifestations contre la vie chère ont dégénéré. Des échauffourées ont éclaté dans le quartier de la Plaine entre police et manifestants.

Le 31 octobre à Marseille, la soirée s'est achevée par de violentes échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces affrontements se sont déroulés principalement dans le quartier de la Plaine, depuis la tombée de la nuit jusqu'au début de soirée. Le cortège festif initial, prévu pour être pacifique, a été morcelé par la police qui a refusé aux manifestants d'emprunter certains axes, provoquant la dispersion du groupe initial. De petits groupes isolés se sont alors formés pour converger vers la place Jean-Jaurès en fin d'après-midi, avant d'être à nouveau dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes.

Des affrontements dans le quartier de la Plaine

Comme prévu par les observateurs, c'est bien dans le quartier de la Plaine que la majorité des débordements ont eu lieu hier soir. Après avoir été éparpillés par les grenades lacrymogènes sur le boulevard Chave, les manifestants disséminés ont finalement convergé vers la Plaine dès la fin de l'après-midi. Ce rassemblement a eu lieu deux heures avant les rendez-vous fixés la veille pour une sorte de remake automnal. Les participants, toujours déguisés en cette veille de la fête des morts, se sont livrés à un grand bûcher sur la dalle de l'esplanade. Ils agitaient d'immenses drapeaux français et reprenaient les slogans déjà entonnés lors du cortège de l'après-midi.

Also read Les habitants des Collines à Miramas entre inquiétudes climatiques et enjeux de sécurité

Mais dès la tombée de la nuit, cette turbulente kermesse a été dissipée par les gaz lacrymogènes. Aux mouvements de foule succédèrent les premiers heurts entre les manifestants et un impressionnant dispositif policier. Dans la rue Saint-Savournin, les premières tensions ont été suivies par l'inhalation d'un épais nuage de gaz lacrymogène qui a envahi la quasi-intégralité de la petite artère reliant la Plaine au boulevard National. La confusion a rapidement régné dans les rues adjacentes, transformant ce qui avait débuté comme une manifestation en une série d'affrontements urbains.

Les revendications sociales des manifestants

Angèle, une monitrice d'escalade de 34 ans, était noyée dans les fumées lors des affrontements. Elle a exprimé avec force ses motivations : on porte les mêmes revendications et on montre fermement notre désaccord. Elle a reconnu qu'il y a de la violence, mais a justifié ces actes en affirmant que face à la violence institutionnelle, répond une violence citoyenne. Les participants, principalement des lycéens et des étudiants, ont déclaré ne pas être prêts à se contenter de miettes dans le contexte actuel de vie chère. Ils cherchent à exprimer leurs revendications pour la jeunesse et pour une vie digne, tout en regrettant les dégâts matériels causés aux petits commerçants qui triment pour un Smic comme eux.

Advertisement

Cependant, certains ont reconnu que la colère s'exprime aussi de cette manière violente. Si l'on doit brûler des poubelles et casser des abribus pour se faire entendre, c'est malheureux mais cela restera une conséquence de la situation. La colère s'exprime aussi de cette façon face à la répression policière qu'ont subie les lycéens et aux bavures dans les quartiers. Le respect semble fini dans cette dynamique conflictuelle. D'autres charges de la police ont rythmé la soirée, entraînant la destruction de plusieurs conteneurs et le déplacement des manifestants vers les rues Poggioli et Saint-Michel.

La réponse sécuritaire et les interpellations

Le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les manifestants s'est poursuivi dans les rues adjacentes. Une charge des CRS a renvoyé les manifestants à l'autre bout de la Plaine, vers les rues Poggioli et Saint-Michel. Des drones et un hélicoptère de la gendarmerie ont survolé le quartier jusqu'au début de soirée pour assurer le maintien de l'ordre. En toute fin de soirée, la préfecture de police expliquait que les opérations de maintien de l'ordre se poursuivaient, même si la situation semblait sous contrôle. Le bilan des interpellations n'a été connu que le dimanche matin suivant l'événement.

La préfecture de police a fait état de 18 personnes interpellées à Marseille lors de cette manifestation du 31 octobre contre la vie chère. Deux faits notables ont toutefois été relevés par les autorités. Cinq personnes ont été interpellées en flagrant délit de tentative de cambriolage des réserves de la boutique Foot Locker de la rue Saint-Ferréol. Par ailleurs, un groupe d'hommes masqués a brièvement pénétré dans l'école maternelle Saint-Savournin, dans le 5e arrondissement de Marseille, ce qui a alarmé la population locale et les autorités.

L'intervention sécuritaire et la situation scolaire

L'intervention des forces de l'ordre a permis de rapidement mettre en fuite les intrus qui avaient tenté d'accéder à l'école. Aucun dégât n'a été constaté à l'intérieur du bâtiment ni sur le système de sécurisation de l'école Saint-Savournin. La Ville de Marseille a assuré être actuellement au travail pour permettre une rentrée dans les meilleures conditions possibles de l'ensemble des élèves le lundi 2 novembre. Cette incident a ajouté une couche de tension supplémentaire à une soirée déjà marquée par les violences urbaines.

Advertisement

Benoît Payan, maire de Marseille, a déploorablement qualifié cette situation d'un grand n'importe quoi, affirmant ne plus vouloir voir ce type de scènes. Il a rappelé que les manifestants avaient commencé par manifester pacifiquement cet après-midi, sans qu'aucun élément ne soit cassé. Ils se sont ensuite fait éparpiller par la police et évacuer dans les gaz lacrymogènes. La réponse policière est jugée forte au regard de la situation de ce samedi, alors que les citoyens veulent simplement exprimer leurs revendications pour une vie digne. Votre opinion compte pour nous dans le débat démocratique.