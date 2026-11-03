Marseille : Les dealers de la Bricarde insultent la police municipale après l'opération Grappin

La municipalité marseillaise doit gérer des tags hostiles après son opération Grappin à la Bricarde. Deux trafiquants ont été interpellés et un kilo de résine saisi par les agents.

La Cité de la Bricarde située dans le quinzième arrondissement de Marseille a connu une tension particulière suite à une intervention musclée des forces de l'ordre. Des insultes taguées sur les murs ont directement visé la Police municipale, témoignage d'une colère vive parmi les réseaux de trafic de drogue. Ces dégradations surviennent quelques jours seulement après la réussite de l'opération Grappin.

Une intervention ciblée pour libérer les accès aux points de vente

L'opération menée par la Police municipale visait spécifiquement les accès aux principaux points de deal de la cité de la Bricarde. Cette action s'est déroulée ce lundi matin dans le quinzième arrondissement, une zone identifiée comme un nœud crucial pour le trafic de stupéfiants. Les agents ont été déployés pour dégager les voies d'accès obstruées par les dealers, qui utilisaient des voitures ventouses et des encombrants pour barricader leurs zones d'échange.

Also read Les films et les séries peuvent-elles mieux nous enseigner les règles ?

La police municipale a agi avec une coordination importante impliquant plusieurs unités spécialisées. Une dizaine d'agents des brigades du Nord ont participé à cette action. Les brigades des deuxième et troisième arrondissements ont également apporté leur soutien logistique et opérationnel. Cette mobilisation a permis de créer un accès sécurisé pour les équipes de nettoyage de la Métropole qui ont suivi de près.

Deux interpellations et une saisie massive de résine de cannabis

Les agents ont fouillé en profondeur les lieux, remontant les cages d'escalier de bâtiments emblématiques comme le fameux bâtiment H. Dans le cadre de cette perquisition, les policiers ont intercepté deux majeurs déjà connus des services de police pour des faits en lien direct avec le trafic. Ces individus tentaient de mettre à l'abri plus d'un kilo de résine de cannabis, conditionnée en sacs pour la revente.

Advertisement

Les suspects ont été placés en garde à vue et remis au commissariat de la division Nord pour y être traités juridiquement. Outre les interpellations, les agents ont fait transférer à la fourrière six voitures identifiées comme des moyens de logistique pour le trafic. Ces véhicules constituaient souvent des points de contrôle ou des caches mobiles pour les réseaux criminels de la cité.

La réplique des dealers et l'état du trafic après l'opération

La réactivité des réseaux criminels a été rapide face à cette pression policière accrue. Dès le week-end suivant l'intervention, des graffits hostiles ont été remarqués sur la peinture encore fraîche des murs. L'inscription Nique la Mumu est apparue à l'entrée de l'un des principaux points de vente, servant d'avertissement clair aux forces de l'ordre. Cette réponse verbale démontre la volonté des dealers de maintenir leur emprise territoriale malgré les opérations de nettoyage.

Pendant ce temps, les équipes de la Métropole ont travaillé à grande échelle pour assainir l'espace public. Elles ont enlevé plus d'une tonne d'encombrants dissimulés au pied des barres d'immeubles. Les graffitis signalant les points de vente ont été recouverts, tentant d'effacer les marques visibles de la présence des trafiquants. Cette étape est essentielle pour restaurer l'ordre public dans un quartier marqué par ces problématiques répétées.

Des défis sécuritaires persistants pour la ville de Marseille

Cette opération met en lumière la complexité de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les cités marseillaises. La présence de plusieurs réseaux différents sur les points de vente identifiés nécessite une attention continue de la part des autorités. Les interpellations et les saisies restent temporaires face à une économie souterraine qui s'adapte rapidement aux pressions policières.

Advertisement

La cité de la Bricarde continue de représenter un enjeu majeur pour la sécurité du quinzième arrondissement de Marseille. Les autorités doivent désormais évaluer l'impact réel de cette opération Grappin sur la longue durée. La présence de tags insultants souligne la nécessité de maintenir une visibilité policière constante pour dissuader les réseaux de reprendre le dessus dans les rues de la cité.