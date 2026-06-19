Marseille : Le procès du marché du Soleil révèle le vide laissé dans le quartier

Alors que le procès du marché du Soleil s'ouvre à Marseille, les habitants et commerçants témoignent de l'impact devastateur de la fermeture administrative de ce site majeur, autrefois cœur battant du quartier et lieu de vente informelle. Quinze prévenus et trois sociétés sont convoqués, tandis que le bâtiment de 3 600 m² risque la saisie par l'État. Un reportage au cœur d'un quartier en souffrance.

La fermeture administrative du marché du Soleil à Marseille , ordonnée en février, a laissé un vide profond dans le quartier, affectant à la fois les habitués et les commerçants locaux.

Le procès du marché du Soleil s'ouvre ce lundi 22 juin devant le tribunal correctionnel de Marseille, où quinze prévenus et trois sociétés doivent répondre de leurs agissements. Ce marché, souvent qualifié de temple de la contrefaçon, était un lieu de vie animé, particulièrement le samedi, où les trottoirs étaient bondés et où l'on trouvait de tout, des tissus pour les tenues traditionnelles aux articles de fête.

Aujourd'hui, l'atmosphère est bien différente : les rues se vident, les commerces environnants périclitent et certains rideaux se baissent déjà. Une commerçante de la boutique Jour J Soleil, située à proximité, témoigne de l'attente frustrante des clients qui ont commandé des habits pour des mariages et ne les ont jamais reçus. Le marché, propriété de Georges Dahan depuis 1989, était déjà sous la menace de la mairie depuis 2023 pour non-respect des normes de sécurité.

Son sort, ainsi que celui du bâtiment de 3 600 m² situé dans le périmètre d'Euromed, pourrait être scellé par une saisie de l'État. Le quartier, autrefois comparé à une salade niçoise pour sa diversité, subit les conséquences économiques et sociales de cette fermeture.

Alors que des rumeurs circulent, comme l'installation hypothétique du marché dans les anciens locaux des Galeries Lafayette, les habitants et commerçants restent dans l'expectative, conscients que la loi a tranché et que rien ne sera plus comme avant





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