Le maire Benoît Payan a confirmé l'ordre de relâcher des interpellés à Marseille le 17 octobre. Cette décision suscite des débats sur la gestion des violences et le déploiement des forces de l'ordre dans la cité phocéane.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a confirmé mardi devant l'Assemblée nationale avoir donné l'ordre de relâcher des personnes interpellées par les policiers municipaux lors des violences du 17 octobre. Cette admission, faite lors de l'audition sur les violences en marge des manifestations, a immédiatement provoqué une vive réaction, soulignant les tensions entre la direction municipale et les autorités judiciaires.

Ordre de libération lors des émeutes à Marseille

La scène s'est répétée à plusieurs reprises, a-t-il témoigné, a-t-il expliqué que la consigne venait de l'officier de police judiciaire de permanence. Lorsque les agents municipaux lui ont rendu compte des interpellations, il leur a demandé de procéder à des relevés d'identité et de relâcher effectivement les personnes, avant de faire un rapport. Il a dit ignorer ce qui avait motivé cet ordre, tout en écartant l'idée que quelqu'un ait voulu laisser les personnes interpellées poursuivre les dégradations.

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Positions divergentes sur la gestion sécuritaire

Le procureur de la République, Nicolas Bessone, avait fait état de 118 commerces entièrement pillés. Au regard des dégâts subis par les commerces et les bâtiments publics, il avait jugé ce nombre faible et estimé que les forces de l'ordre avaient été en difficulté pendant une partie de la journée. Benoît Payan a également mis en cause le manque d'anticipation et le sous-dimensionnement du dispositif de la police nationale, invoquant une nécessité de comprendre les décisions prises sur le terrain.

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Déploiement des forces et réorganisation préfectorale

Devant la mairie centrale, brièvement envahie et en partie saccagée par des manifestants, il dit avoir vu les policiers se replier. Selon les explications du ministre de l'Intérieur rapportées par le maire, ce mouvement visait à protéger les fourgons des forces de l'ordre. Benoît Payan a de nouveau demandé le rétablissement du poste de préfet de police de plein exercice dédié à Marseille, supprimé en 2025, pour tenter de résoudre ces problèmes structurels.

Nouvelles désignations et conséquences futures

Mercredi, le Conseil des ministres a nommé Virginie Brunner, jusqu'alors numéro deux de la Direction générale de la police nationale, au poste de préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Elle succède à Corinne Simon, nommée préfète du Gers. Cette mutation s'inscrit dans le contexte plus large de réorganisation préfectorale et de réponse aux défis sécuritaires rencontrés lors des récents événements à Marseille.