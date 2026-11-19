Un homme de 31 ans a blessé par balle son ex-compagne et leur enfant à Marseille le 17 novembre 2026. L'agresseur a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide.

Une scène de violence conjugale s'est produite le mardi 17 novembre 2026 dans le 15e arrondissement de Marseille, plus précisément dans le quartier de Saint-Antoine. Un homme de 31 ans a ouvert le feu sur son ex-compagne et leur enfant, blessant la jeune femme à la jambe.

Déroulement des faits à Saint-Antoine

Les événements se sont intensifiés vers 16 heures, moment où une femme ensanglantée a conduit son véhicule jusqu'au commissariat des Pennes-Mirabeau pour signaler les faits. Quelques minutes auparavant, sur l'avenue Minerve, l'automobiliste se trouvait dans sa voiture avec son enfant lorsqu'elle a été confrontée à son ex-compagnon. L'homme, apparemment en état d'ébriété, a pris possession d'une arme de poing et a exhibé son arme devant la victime.

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L'agression a été brutale et rapide. L'homme a tiré au moins trois fois en direction du véhicule qui abritait la jeune femme et l'enfant. La conductrice a réussi à prendre la fuite au volant pour échapper à la fusillade, mais un projectile l'a touchée au niveau de la jambe. Les secours médicaux ont été appelés en urgence pour la prise en charge de la blessure par balle.

Identification de l'agresseur de 31 ans

L'identité de l'auteur des faits a rapidement été établie par les enquêteurs. Il s'agit d'un homme de 31 ans, déjà connu des services de police pour plusieurs infractions antérieures. Le passé criminel du suspect inclut notamment des faits de vol avec arme et de recel, ce qui confirme sa notoriété auprès des brigades de la police judiciaire.

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Le 17 novembre 2026, cet homme a été interpellé et confié aux enquêteurs de la Brigade des atteintes aux personnes, rattachée à la Division de la criminalité territoriale. Sa détention est motivée par une garde à vue pour tentative d'homicide sur ex-conjoint. Les autorités ont également déployé un équipage de la Brigade d'action contre le crime organisé (Bac Nord) pour sécuriser la zone et participer aux recherches liées à l'arme du crime.

État de santé et suites judiciaires

L'état de santé de la victime a été confirmé comme sérieux mais stable. Les médecins ont diagnostiqué une blessure par balle à la jambe, sans que le pronostic vital ne soit engagé. La jeune femme, bien que blessée, a pu être hospitalisée pour des soins adaptés. L'enfant, bien que présent dans le véhicule lors de l'incident, n'a pas été touché par les tirs, ce qui a été un soulagement majeur pour les autorités et la famille.

Les investigations se poursuivent activement dans le quartier de Saint-Antoine pour recueillir les témoignages et reconstituer les derniers moments avant l'ouverture des feux. La justice et les services sociaux veilleront à ce que la sécurité de la victime et de l'enfant soit garantie au cours des prochaines semaines, alors que le suspect reste écroué en attendant les prochaines étapes de la procédure pénale.