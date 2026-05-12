Le procès de Félix Bingui, accusé de trafic de stupéfiants et de blanchiment, s'ouvre dans un contexte de sécurité renforcée à Marseille. Les services de l'ordre se préparent à un procès considérét sensible en raison des liens supposés de l'accusé with un réseau criminel puissant.

À partir de lundi prochain, le tribunal correctionnel de Marseilleera placé sous haute surveillance dans le cadre du procès tant attendu de Félix Bingui , un membre influent du clan Yoda.

Extradié du Maroc en janvier 2025 après son arrestation le 8 mars 2024, Bingui, surnommé Le Chat, est accusé de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Ce procès, jugé hautement sensible par les autorités, mobilisera des dizaines de policiers pour sécuriser les environs du tribunal, situé à proximité du Vieux-Port. Une source policière explique que, bien qu'aucun risque spécifique n'ait été identifié, les forces de l'ordre redoutent une éventuelle vendetta dirigée contre l'accusé.

Selon les informations recueillies, Félix Bingui, actuellement incarcéré dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, aurait été le chef incontestable d'un vaste réseau de trafic de drogue. Entre 2021 et 2023, le point de deal appelé La Fontaine, dans le 14e arrondissement de Marseille, générait quotidiennement des revenus pouvant atteindre jusqu'à 100 000 euros. Grâce à une opération policière ciblée, ce réseau est aujourd'hui quasi-inactif, bien qu'une récente tentative de reprise d'activité ait été signalée en début d'année.

La défonce de ce trafic a marqué un tournant dans la lutte contre la criminalité organisée dans la région. À l'approche de ce procès, les débats soulèvent des interrogations sur la puissance du clan Yoda et son infiltration dans le tissu urbain de Marseille. Les avocats de l'accusé declaring ne pas s'exprimer publiquement, laissant la parole aux textes judiciaires et aux témoins





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