L'Olympique de Marseille a remporté une victoire écrasante (5-1) contre une équipe St-Étienne très faible samedi. Les Olympiens confirment ainsi leur place de dauphin du Paris Saint-Germain. Amine Gouiri a été le héros du match avec deux buts, un penalty obtenu et une passe décisive.

Olympique de Marseille a remporté une victoire écrasante (5-1) contre une équipe St-Étienne très faible samedi. Les Olympiens confirment ainsi leur place de dauphin du Paris Saint-Germain. Le match a été un véritable spectacle de domination olympienne face à des Stéphanois perdus et démoralisés. Le score (5-1) ne reflète même pas la différence de niveau abyssale entre les deux équipes. Une équipe en quête de Ligue des champions et une autre qui se contente de son dernier rang.

Les Verts doivent se relever de cette humiliation qui rappelle le désastre subi contre Nice (0-8) plus tôt dans la saison. \Dès l'entame du match, Marseille a pris les devants et a rapidement trouvé sa première opportunité avec un but refusé à Leonardo Balerdi pour une faute peu évidente sur Gautier Larsonneur. Mais l'OM n'a pas tardé à ouvrir le score grâce à un magnifique tir de Amine Gouiri qui s'est transformé en véritable héros marseillais. Les Olympiens, emmenés par un grand Amine Gouiri, ont ensuite profité des erreurs stéphanoises pour aggraver le score. Un penalty de Mason Greenwood, un tir de tête d'Amir Murillo, un lob parfait de Gouiri et un but de Rabiot ont consolidé la domination de Marseille. Lucas Stassin a pu réduire le score pour les Stéphanois, mais cela n'a pas vraiment changé le cours du match. \Le match a été marqué par une belle ambiance au Vélodrome, avec un record d'affluence de 66 189 spectateurs. Le club a rendu hommage à Avi Assouly, un journaliste amoureux de l'OM, décédé la veille. Le joueur Amine Gouiri a été le héros du match avec deux buts, un penalty obtenu et une passe décisive. Il a marqué son territoire au Vélodrome et a offert aux supporters marseillais un spectacle inoubliable.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

OM St-Étienne Ligue 1 Marseille Gouiri Victoire Records

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les notes de Marseille - Saint-Étienne : Gouiri affamé, Cornud dépasséMarseille a terrassé Saint-Étienne (5-1) au Vélodrome. Devant Pierre Cornud et la pire défense de Ligue 1, Amine Gouiri et ses coéquipiers se sont régalés.

Lire la suite »

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : Le choc de la 20e journée de Ligue 1Suivez en direct le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir pour la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre pleine de tension avec les débuts de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais et les ambitions de deux équipes dans le haut du classement.

Lire la suite »

Mercato : Marseille offre 16 millions d'euros pour l'attaquant rennais Amine GouiriL'Olympique de Marseille avance sur le dossier de l'attaquant rennais Amine Gouiri (24 ans). Le club phocéen a fait plusieurs propositions à Rennes. La dernière est évaluée à 16M€, hors bonus. Elle a été refusée.

Lire la suite »

Gouiri arrive à Marseille : Les 9 infos mercato de vendrediCome prêt à casser sa tirelire pour Théo Hernandez, Amine Gouiri tout près de s'engager avec Marseille... Notre bulletin mercato de vendredi.

Lire la suite »

Amine Gouiri, transfert au Marseille?Alors que le Stade Rennais traverse une période difficile avec quatre défaites d'affilée, Amine Gouiri pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. L'attaquant français, auteur de seulement deux buts en 18 matchs de Ligue 1, est en quête de performances et pourrait trouver une nouvelle opportunité dans le club phocéen.

Lire la suite »

Marseille Prépare le Départ de Wahi et Vise GouiriAprès seulement six mois à Marseille, Elye Wahi est en passe de rejoindre l'Eintracht Francfort. Le club phocéen cherche à remplacer le jeune attaquant par Amine Gouiri, actuellement sous contrat avec Rennes.

Lire la suite »