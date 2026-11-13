Marseille commémore Mehdi Kessaci un an après son assassinat

Benoît Payan et Amine Kessaci ont dévoilé une plaque commémorative un an après le meurtre de Mehdi Kessaci. Retour sur les détails de cet événement et le contexte judiciaire en cours.

Un an jour pour jour après le meurtre tragique de Mehdi Kessaci, une cérémonie solennelle s'est tenue à Marseille pour honorer la mémoire de la victime. Le maire de la ville, Benoît Payan, s'est rendu sur les lieux du drame pour accompagner Amine Kessaci, frère de la victime et actuel adjoint au maire, lors du dévoilement d'une plaque commémorative officielle. Cet acte symbolique visait à rendre hommage à un jeune homme de vingt ans, tué alors qu'il n'avait aucun lien avec le milieu de la drogue qui a coûté la vie à leur demi-frère aîné.

Un acte terroriste urbain et sa symbolique

La plaque inaugurée vendredi porte l'inscription dédiée à la mémoire de Mehdi Kessaci. Au pied de ce mémorial, Benoît Payan et Amine Kessaci ont déposé une gerbe portant le message Marseille se souvient. Cette action a été suivie par la famille de la victime, composée de ses parents ainsi que d'une cinquantaine de proches et d'élus locaux, qui ont pris soin de laisser des fleurs en signe de respect. La scène, empreinte de gravité, n'a vu aucune déclaration publique émaner des personnes présentes sur place, privilégiant ainsi le silence et le recueillement.

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Le contexte violent de l'attentat raté

Mehdi Kessaci a été abattu à l'arme automatique par deux hommes à moto alors qu'il stationnait son véhicule sur un parking de pharmacie. Ce lieu se trouve juste en face de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, dans un quartier du nord-est de Marseille. Les tireurs ont réussi à prendre la fuite après l'attentat. La justice a évoqué la piste d'une erreur de cible, considérant qu'il s'agissait d'un possible crime d'intimidation visant directement Amine Kessaci. Ce dernier avait effectivement été placé sous protection policière constante quelques mois plus tôt en raison de menaces graves.

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Une onde de choc nationale et des enjeux judiciaires

L'assassinat de Mehdi Kessaci a provoqué une onde de choc considérable à travers toute la France, soulignant la dangerosité du narcotrafic. Contrairement à leur demi-frère Brahim Chabane, assassiné en 2020 et évoluant dans ce milieu criminel, Mehdi était une cible innocente. Amine Kessaci, élu en mars sur la liste de la majorité municipale de gauche, a fait de son combat contre ces fléaux sa raison d'être. Benoît Payan a d'ailleurs publié une tribune sur X, affirmant que Marseille est debout et unie pour combattre ces tueurs qui volent des vies innocentes.

La convergence avec le procès Brahim Chabane

Cette commémoration intervient à un moment crucial, alors que doit s'achever lundi le procès de l'assassinat de Brahim Chabane. Ce dernier avait été tué avec deux autres jeunes hommes dans le cadre de rivalités au sein du trafic de drogue. L'accusation a requis la perpétuité contre plusieurs accusés, dont Amine Oualane, présumé chef de l'organisation criminelle DZ Mafia. Les enquêteurs considèrent également que cette organisation criminelle pourrait être liée à l'assassinat de Mehdi Kessaci, reliant ainsi les deux affaires tragiques.