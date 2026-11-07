Marseille centre-ville : Les commerçants anticipent Noël pour relancer l'activité

Après les émeutes du 17 octobre, les commerçants de Marseille envisagent d'avancer Noël d'un mois pour redonner confiance et attirer du trafic piéton en hyper-centre.

Guillaume Gueganic, patron de la Brasserie Coco située face à l'Opéra de Marseille, défend une stratégie de résilience économique pour le centre-ville de la cité phocéenne. Face à la baisse de fréquentation causée par les troubles récents, il envisage d'anticiper la période des fêtes de fin d'année pour redonner vie aux rues commerçantes. Cette initiative vise à attirer à nouveau les Marseillais dans l'hyper-centre dès samedi prochain.

Anticiper Noël pour redonner confiance aux clients

L'idée de décaler les célébrations de Noël d'un mois est en train de faire son chemin parmi les acteurs économiques locaux. Cet ajustement temporel vise directement à restaurer la confiance des acheteurs et à augmenter le flux de piétons dans les zones commerciales du centre. L'objectif est de contrebalancer l'impact négatif des événements récents en offrant une perspective positive aux consommateurs hésitants.

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Une opération de communication sera officiellement lancée ce lundi par les organisateurs de cette initiative. Cette campagne annoncera spécifiquement les rendez-vous et animations programmés pour la période à venir. Le but est de fournir un calendrier clair pour inciter les habitants à revenir dans le centre-ville dès le week-end prochain.

Impact économique des émeutes du 17 octobre

Les émeutes survenues le 17 octobre ont profondément perturbé l'activité économique du quartier. Guillaume Gueganic observe que la fréquentation a chuté drastiquement depuis cet événement, créant une atmosphère de méfiance durable. Même les commerces qui n'ont pas subi de dégâts physiques directs subissent les contrecoups de cette instabilité sociale.

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Tous les professionnels du secteur souffrent de cette situation, y compris les fournisseurs qui approvisionnent les boutiques locales. La chaîne d'approvisionnement est affectée car la baisse de la demande en magasin impacte directement les stocks et les commandes. Cette contagion économique montre l'interdépendance des acteurs sur le marché local marseillais.

Optimisme et reconstruction au cœur du quartier

Malgré le contexte difficile, Guillaume Gueganic choisit de jouer la carte de l'optimisme devant sa terrasse. Il reconnaît que l'émotion causée par les violences a temporairement paralysé l'élan d'achat des citoyens. Cependant, la priorité est désormais de passer à l'action pour reconstruire une dynamique commerciale viable.

Les commerçants et restaurateurs souhaitent retrouver une normalité dans les échanges quotidiens avec leur clientèle. La présence de tables à l'extérieur, comme celle de la Brasserie Coco, symbolise cette volonté de réouverture symbolique. Le but est de prouver que la vie sociale et économique peut reprendre son cours malgré les traumatismes récents.

Prochaines étapes et calendrier des animations

Les premières animations doivent se dérouler dès le samedi prochain pour marquer le début de cette nouvelle phase. Ces événements sont conçus pour égayer le quartier et attirer un public varié dans les rues de l'hyper-centre. La réussite de cette opération dépendra de l'afflux de visiteurs venus découvrir ces nouvelles offres.

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La communication lancée ce lundi précisera l'ensemble des activités proposées durant cette période anticipée. Les organisateurs comptent sur cette visibilité pour créer un effet d'entraînement positif. Le succès de cette tentative pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives de relance dans les zones touchées par l'instabilité.