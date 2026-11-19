Marseille occupe la 25e place sur 40 des grandes villes européennes pour la pollution. Le rapport de Clean Cities pointe les retards politiques et climatiques.

Marseille se classe à la 25e position sur 40 dans le récent palmarès des métropoles européennes établi par l'organisation Clean Cities. Ce classement évalue rigoureusement la qualité de l'air urbain avec un score de 50,25 sur 100. La cité phocéenne termine ainsi en dernière position parmi les villes françaises du lot comparé. L'étude intègre plusieurs indicateurs complexes mesurant l'exposition aux polluants dangereux pour la santé humaine.

Facteurs climatiques et pollution PM2.5

La présence de particules fines PM2.5 constitue l'un des polluants les plus redoutables pour le système respiratoire humain. Le barème prend en compte les nouvelles normes européennes de qualité de l'air qui doivent être transposées dans le droit français très prochainement. L'évolution de la pollution sur les dix dernières années complète cette évaluation quantitative stricte.

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Le mistral souffle régulièrement sur la ville en bord de mer et permet théoriquement la dispersion des émissions polluantes. Damien Piga, directeur des relations extérieures chez Atmosud, l'observatoire de la qualité de l'air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, confirme ce facteur positif. Cependant, il explique que les singularités du climat méditerranéen favorisent des réactions chimiques spécifiques dans l'atmosphère.

La température élevée et le rayonnement solaire intense augmentent considérablement ces processus chimiques. Clément Drognat-Landré, coordinateur France de Clean Cities, souligne que ces conditions météorologiques pourraient laisser attendre un meilleur classement. Pourtant, Marseille devance seulement ses voisines lyonnaises et parisiennes placées respectivement aux 23e et 24e positions. Le climat seul ne suffit pas à compenser les déficiences structurelles du réseau de transport.

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Retard sur les politiques de mobilité

C'est nettement le retard sur les politiques publiques de réduction du trafic routier qui justifie ce classement médiocre. Sur cet indicateur crucial de mobilité durable, la ville des Bouches-du-Rhône obtient la note basse de 4 sur 10. Paris recueille une note de 6 sur 10 tandis que Lyon affiche 7 sur 10. Ces écarts de notation reflètent des engagements différenciés dans la lutte contre la pollution automobile.

L'association Vélos en Ville rapporte que seulement 39 % du plan cyclable prévu jusqu'en 2030 a été réalisé. Moins de 50 kilomètres de pistes cyclables sécurisées sont opérationnels sur le territoire communal. Clément Drognat-Landré affirme que ce dispositif est complètement sous-dimensionné pour une ville de cette importance démographique. Le développement des transports en commun et le dispositif rues aux écoles peinent également à s'imposer.

La mairie n'a péniblement réalisé douze rues piétonnisées aux abords des établissements scolaires. Paris compte 300 rues similaires et Lyon en affiche une centaine selon les communications officielles des municipalités. Ces chiffres démontrent un fossé important dans la gestion du trafic et la sécurisation des axes scolaires. La ville portuaire doit composer avec ces enjeux structurels majeurs pour améliorer son rang.

Coût sanitaire et marge de progression

Chaque année, 425 décès sont liés aux particules fines sur le territoire de Marseille. L'impact sanitaire inclut également 284 morts liés au dioxyde de carbone. Le coût global de la pollution s'élève à 900 euros par habitant et par an selon les données avancées par Clean Cities. Ces chiffres soulignent l'urgence d'une transition écologique efficace et rapide.

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Damien Piga salue néanmoins la dynamique d'amélioration de la qualité de l'air ces dix dernières années. Il cite l'ouverture de la rocade L2 qui a permis un contournement du centre-ville dense. Le prolongement de certaines lignes de tramway complète ces efforts infrastructurels considérables. Il y a une marge de progression réelle si des actions concrètes sont mises en place par les autorités.

Clément Drognat-Landré nuance le classement en rappelant que Marseille reste dans le peloton du milieu européen. L'exécutif municipal doit redoubler d'ambitions pour combler son retard sur la compétitivité urbaine. La métropole doit agir de concert avec les autres échelons administratifs régionaux. L'État doit aussi se réveiller pour assumer sa responsabilité sanitaire nationale. Le désengagement actuel sur les modes de transport moins polluants freine sérieusement les progrès attendus. L'objectif d'amélioration rapide est atteignable avec une volonté politique ferme et coordonnée. Le classement n'est pas catastrophique mais constitue un signal d'alarme nécessaire pour tous les acteurs concernés par la santé publique et l'environnement urbain durable. Les citoyens exigent des solutions tangibles face à la dégradation environnementale persistante. La mobilisation collective reste indispensable pour inverser la tendance polluante actuelle.