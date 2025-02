Marsatac : Deux jours pour une édition plus concentrée

Face à un contexte économique difficile et à une concurrence accrue, le festival Marsatac opte pour une édition plus concise en se concentrant sur deux jours et deux scènes.

La vie d'un festival est un processus constant d'évolution et d'adaptation aux tendances, contraintes et contextes de son époque. Il s'agit de saisir l'esprit du temps et de répondre aux enjeux contemporains.

Depuis sa création en 1999, Marsatac s'est distingué en tant que pionnier dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu festif (grâce au dispositif Safer), la gestion des nuisances sonores en participant à une expérimentation nationale... Sans oublier les actions d'éducation artistique avec Marsatac School et le soutien à la création musicale via Marsatac Agency.\Cependant, la vie d'un festival, même sur 26 ans, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. L'édition 2025 se déroule dans un contexte économique difficile. Bien que 2024 ait été « notre plus belle édition » selon Béatrice Desgranges, directrice de l'événement, elle n'a pas atteint les taux de fréquentation escomptés. De manière générale, les festivals souffrent de l'inflation des cachets des artistes (surtout dans le domaine des musiques urbaines), de l'augmentation des coûts de production depuis la crise sanitaire et de la baisse des subventions. Marsatac n'a pas été épargné par la réduction de 10% des crédits culturels annoncée par la région. Sans compter une actualité changeante et « une concurrence relativement intense dans le monde des festivals », souligne la directrice. « Quand on a commencé, il y avait trois festivals à Marseille, maintenant il y en a trois par mois », explique-t-elle. Elle ajoute : « On a grosso modo conservé la même enveloppe de trois jours pour deux. ». \Dans un souci de pérennité du projet et afin de proposer d'autres événements tout au long de l'année, le festival marseillais réduit sa jauge pour cette 27e édition, se concentrant sur deux jours et deux scènes, avec une capacité de 15 000 personnes par jour





