Marsannay-la-Côte : Un riverain terrorise les habitants depuis 20 ans

Dans la commune de Marsannay-la-Côte, un riverain d'une cinquantaine d'années harcèle les habitants depuis 20 ans avec des insultes et des agressions physiques. Malgré les plaintes déposées et les démarches auprès de l'administration, la situation persiste et un collectif de riverains est contraint d'intenter une action judiciaire.

Voilà un peu moins de 20 ans que cette situation dure dans les rues de Marsannay-la-Côte (Côte-d’Or), non loin de Dijon. Des insultes, des agressions physiques... Dans cette commune de plus de 5 000 habitants, un riverain d’une cinquantaine d’années fait sa loi, au grand dam des habitants. « Il a déjà envoyé quelqu’un à l’hôpital, il a aussi frappé une femme. Il m’a également agressée », témoigne ainsi une femme auprès de nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Le motif ? Cet individu ne supporte pas que des passants déambulent devant sa maison. « On ne peut pas passer sur ‘son’ trottoir, car c’est ‘son trottoir’. Ce sont des agressions verbales en permanence », évoque un riverain. Des mamans avec des poussettes se font insulter. Moi, je passe devant chez lui chaque fois avec la boule au ventre. Des voisins ont pourtant essayé de faire bouger les choses. Des plaintes ont été déposées. Un collectif de riverains, entièrement dédié à cette situation d’urgence, a même été créé. En vain : « Ce qui nous énerve, c’est que personne ne se bouge. On a envoyé une dizaine de courriers au procureur de la République Il continue et ça continue », reprend un habitant. Le maire de la commune, Jean-Michel Verpillot, déplore de son côté une forme d’impuissance. L’édile affirme avoir mobilisé la police municipale sur cette question, pour essayer d’apaiser les esprits. En vain : « C’est au-delà de mes compétences », déplore ce dernier. Le collectif va intenter une action devant le tribunal. Le maire affirme aujourd’hui que « c’est à la justice de trancher ».





