Mars contre la violence policière et pour les droits des enfants : 60 cortèges prévus

Près de 70 000 forces de l'ordre mobilisées pour 50 à 60 cortèges. La CGT et la FSU dénoncent le tournant sécuritaire et la crise institutionnelle en France.

La France se prépare pour une nouvelle série de mobilisations massives avec entre 50 et 60 cortèges attendus sur l'ensemble du territoire national. Cette vague de manifestations rassemble des organisations de défense des droits humains, des syndicats et des collectifs citoyens autour de mots d'ordre variés mais souvent convergents. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a annoncé la mobilisation de quelque 70 000 policiers et gendarmes, un effectif équivalent à celui déployé lors des trois derniers samedis depuis le 24 octobre.

Le noyau dur de la contestation sécuritaire

Au cœur de cette mobilisation se trouve l'opposition à la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. Les organisations porteuses de cette cause qualifient ce texte de " permis de tuer ", une accusation qui a déjà suscité une forte réaction populaire. Près de 50 000 personnes s'étaient déjà rassemblées le 20 septembre dans toute la France pour protester contre cette réforme, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur.

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À Paris, les autorités anticipe une affluence comprise entre 30 000 et 60 000 personnes. Les services de police identifient également la présence possible de 300 à 600 individus à risques susceptibles de perturcer l'ordre public. Pour éviter les heurts répétitifs lors des dispersion, le parcours traditionnel est modifié pour laisser une voie de sortie aux familles avec enfants avant la zone de tension.

Une convergence large entre syndicaux et citoyens

La coordination des Gilets Jaunes participe activement à cette dynamique depuis le 17 octobre en organisant des mouvements le samedi pour dénoncer la " vie chère ". Bien qu'un rassemblement interdit place de la Concorde le week-end précédent ait échoué, le mouvement continue de porter ses revendications pour " changer la démocratie ". Cette participation illustre la diversité des acteurs qui décident de converger vers les mêmes centres-villes.

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Les syndicats de l'éducation et du secteur public ne restent pas en marge de ce mouvement. La FSU, représentée par sa secrétaire générale Caroline Chevé, a lancé un appel national à manifester. Caroline Chevé explique que ces unions portent des revendications sur le pouvoir d'achat et la défense des libertés publiques, considérant que ces enjeux sont deux faces d'une même pièce. Les unions régionales pour l'Île-de-France de la CGT et de FO se sont également mobilisées pour le cortège parisien.

Cependant, la portée nationale de ces appels syndicaux reste nuancée. Alors que la CFDT a rejoint cette mobilisation pour le secteur public, elle s'est jointe à l'initiative après le refus du gouvernement de relever le point d'indice des fonctionnaires. Karl Ghazi, secrétaire général de la CGT pour Paris, estime que la situation n'est pas comparable aux semaines précédentes, notant que la violence policière reste un facteur d'unité majeur malgré le tournant sécuritaire actuel.

Défense des enfants et crise institutionnelle

Une autre composante essentielle de cette mobilisation est portée par Claire Bourdille, fondatrice du collectif Enfantsite. Ce mouvement lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et adolescents. Claire Bourdille décrit une France en crise institutionnelle multiple qui touche l'aide sociale à l'enfance, les écoles et la justice. Selon elle, il est impossible de centrer le combat sur une seule cause dans un contexte de malaise sociétal aussi profond.

Cette perspective est partagée par Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, qui juge que la question de la violence policière unit les différents mouvements. Le ministère de l'Intérieur a récemment tenté de minimiser les risques du gaz lacrymogène en invoquant le stress, une réponse qui a été fermement contestée par les manifestants. Cette divergence de vues alimente la tension autour des méthodes de maintien de l'ordre.

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Logistique et impacts territoriaux différenciés

La gestion logistique de ces cortèges varie selon les villes et les arrêtés préfectoraux. Des manifestations distinctes sont prévues à Marseille, tandis qu'à Lyon, un cortège spécifique se tiendra sur les thématiques du climat et de la jeunesse. Les organisations doivent parfois adapter leurs parcours pour rester dans les centres-villes, évitant ainsi les déviations vers les périphériques qui ont souvent marqué les mobilisations récentes.

L'intersyndicale de la jeunesse maintient sa stratégie de contestation avec de nouveaux appels à manifester les 14 et 17 novembre. Ces dates s'inscrivent dans une durée qui permet aux citoyens de mesurer l'impact concret de leurs actions. Les observateurs notent que la société traverse une période où les mouvements populaires sont très larges et transversaux, dépassant les clivages traditionnels pour former un front commun contre ce qu'ils perçoivent comme une crise systémique.