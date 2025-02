Marrakech: Un Paradis à Découvrir À Travers les Yeux de Marisa Berenson

Marrakech, une ville fascinante qui stimule les sens, prend vie dans un nouveau livre intitulé Marrakech Flair, signé par Marisa Berenson. Découvrez les secrets de cette cité marocaine à travers les yeux d'une icône de la mode, qui partage ses adresses secrètes et son amour pour cette ville unique.

Avec sa palmeraie qui regorge de palais plus beaux les uns que les autres, sa médina vibrante peuplée de riads verdoyants, ses marchés colorés, ses jardins enchanteurs, les monts enneigés de l'Atlas qui se dessinent à l'horizon... Marrakech est un véritable paradis. Marrakech , vue à travers les yeux de Marisa Berenson , une habituée des lieux, prend vie dans un beau livre aux éditions Assouline: Marrakech Flair.

À seulement trois heures de vol de Paris, ce livre offre une nouvelle perspective sur cette ville fascinante qui stimule les sens. Que l'on explore les ruelles labyrinthiques du souk, le nez réveillé par les épices, que l'on écoute les prières émanant des mosquées voisines, que l'on savoure un délicieux tajine ou que l'on admire le ballet coloré des marchands de la place Jemaa el-Fnaa, impossible de rester indifférent à son charme. Marrakech, berceau de culture, retrace également les pas d'Yves Saint Laurent dans le Jardin Majorelle et le musée du créateur français. Le livre explore également les traces de personnalités comme Mick Jagger et Alfred Hitchcock, qui a tourné des scènes du film L'homme qui en savait trop à La Mamounia. Tout cela sous la plume inspirante de cette icône de la mode. Marisa Berenson nous invite à découvrir de superbes adresses à travers Marrakech. Où faire du shopping à Marrakech ? La boutique El Fenn pour les caftans, Topolina, la boutique de Béatrice Paul installée dans l'hôtel La Mamounia. Mais aussi, la Médina regorge de petites boutiques qui attendent d'être découvertes. Une adresse déco ? À chaque coin de rue, on trouve de nouvelles pépites chez les antiquaires, dans les marchés aux puces, cela fait partie du charme de Marrakech. Sinon, j'aime beaucoup la boutique de Mustapha Blaoui et celle d'Henry Cath. Un spa ? Celui du Royal Mansour. Et le plus beau jardin ? Le jardin Majorelle. Un restaurant où dîner ? J'en ai quatre. J'aime beaucoup le restaurant italien La Trattoria, Dar Yacout (une institution), Le Jardin, le restaurant du Royal Mansour ou encore La Maison Arabe.Pour qui ou pour quoi pourrait-elle traverser la ville ? Pour voir des amis surtout. Qu'est-ce qu'il n'existe qu'à Marrakech ? C'est difficile de mettre des mots dessus. C'est plutôt une ambiance, une lumière, une nature... Une certaine douceur de vivre en fait. L'ambiance d'antan est devenue plus moderne. C'est une combinaison de choses qui est aussi nourrie par une variété de gens de nationalités différentes. C'est aussi une ville très créative. Certains l'ignorent, mais Marrakech regorge de créateurs et d'artistes, jeunes et moins jeunes. Ce mouvement artistique qui a débuté dans les années 60 est aujourd'hui plus fort que jamais. Marrakech est un véritable centre artistique et culturel du monde africain.





