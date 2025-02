Marquinhos fête ses 100 matchs en Ligue des champions avec le PSG

Le défenseur brésilien du PSG a atteint un cap important de sa carrière en disputant son 100e match en Ligue des champions face à Brest. Marquinhos a réagi avec amusement à son statut de joueur expérimenté et a souligné la belle histoire qu'il partage avec le club parisien.

Marquinhos , le défenseur brésilien du PSG , a célébré une étape importante de sa carrière en disputant son 100e match en Ligue des champions face à Brest mardi soir. Cette performance marque non seulement sa fidélité au club parisien mais aussi sa constance au plus haut niveau du football européen. Marquinhos , visiblement heureux, a réagi avec humour à la question sur son statut de joueur expérimenté, affirmant qu'il était plutôt « expérimenté ».

Sa centaine de matchs en Ligue des champions le place parmi une élite de joueurs, notamment Thomas Müller et Manuel Neuer du Bayern Munich, Luka Modric du Real Madrid et Robert Lewandowski du FC Barcelone. Cependant, contrairement à ses homologues, Marquinhos n'a que 30 ans, ce qui laisse entrevoir de nombreuses années à venir pour accroître son record et s'approcher des records de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Iker Casillas et Lionel Messi. Marquinhos a livré une performance solide face à Brest, notamment dans ses duels avec Ludovic Ajorque. Bien que le Brésilien ait été battu sur un corner par Abdallah Sima, dont la tête a heurté le poteau gauche de Gianluigi Donnarumma, il a également contribué à empêcher un but. Dans cette soirée historique, on lui accorde le bénéfice du doute. Marquinhos a déclaré après la rencontre : « C'est un sentiment particulier pour moi, cette centième, ça me rappelle tous les moments passés avec le club, les bons et les moins bons, tous ceux qui nous ont permis d'arriver jusque-là ». Son premier match en Ligue des champions avec Paris remonte au 17 septembre 2013, à l'âge de 19 ans, face à l'Olympiakos. Il s'était illustré en marquant le dernier but du match. « Je ne m'attendais pas à jouer ce match, s'est-il souvenu. J'avais remplacé Alex, blessé à l'époque. Ça a été une très belle expérience. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Le club et moi, on a une belle histoire ensemble. » Une histoire que les deux parties espèrent prolonger dans les années à venir.





