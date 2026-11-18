Les marques de distributeurs atteignent 39,60 % des ventes en octobre. Analyse de la qualité comparée aux grandes marques et conseils sur les produits premiers prix.

Les marques de distributeurs ont enregistré des performances exceptionnelles en octobre, marquant un tournant décisif dans les habitudes d'achat des consommateurs français. Selon les données publiées par l'Institut d'études Worldpanel, ces enseignes ont atteint leur record historique de ventes au cours de ce mois, reflétant une adaptation rapide des ménages face à la pression économique.

Une part de marché record en octobre

Les marques de distributeurs ont atteint un record de ventes en octobre, selon Worldpanel. Les Français sont de plus en plus nombreux à peiner pour boucler leurs fins de mois. Conséquences très concrètes, ils privilégient désormais les marques de distributeurs moins chères lorsqu'ils font leurs courses. Ce phénomène se répète à chaque crise : lorsque le pouvoir d'achat vacille alors que l'inflation remonte, les marques de distributeurs prennent plus de place dans les paniers. Aujourd'hui, au moins un produit de marque de distributeurs est présent dans huit chariots sur dix, selon l'Institut d'études Worldpanel.

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Compétitivité qualité-prix et vigilance requise

Toujours selon l'Institut, les marques de distributeurs ont battu leur record historique de vente en octobre, touts produits confondus. Sur 100 euros dépensés aux caisses des supermarchés, 39,60 euros sont désormais consacrés aux marques de distributeurs. Un niveau jamais atteint qui montre l'extrême réactivité des consommateurs. En effet, le supermarché reste l'un des derniers endroits où l'on peut arbitrer son budget et où l'on peut le plus facilement moduler ses achats pour dépenser moins. Au contraire, il n'est pas possible de baisser son loyer, ni sa consommation quotidienne de carburant pour la plupart, ni sa mutuelle.

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Expertise d'Olivier Dauvers sur la composition

La recette de cette réussite repose sur une qualité souvent sous-estimée par le grand public. Concernant la composition, la recette et le cahier des charges, les marques de distributeurs comme Carrefour, Leclerc, Auchan ou U sont tout à fait comparables aux produits des grandes marques. Le résultat est plus nuancé sur les premiers prix tels que les produits Simple chez Carrefour, Top Budget chez Intermarché, Eco Plus chez Leclerc, entre autres. Chez les produits bruts comme le lait, le beurre, le sucre, les yaourts, c'est-à-dire ceux qui comportent peu d'ingrédients, il n'y a pas d'alerte particulière.

Focus sur les additifs des produits transformés

Néanmoins, pour les produits élaborés comme les plats cuisinés, il vaut mieux regarder les listes d'ingrédients. Lorsqu'il s'agit d'ingrédients inconnus comme du sirop de glucose, de la viande séparée mécaniquement, du plasma de porc, du tissu conjonctif, il vaut mieux les éviter dans la mesure du possible. Conclusion, les marques de distributeur ne présentent pas de problème, mais les premiers prix nécessitent de vérifier la composition dans le détail.