Maroc-Niger CAN 2027 : Date, heure et diffuseur de la rencontre au Stade Mohammed-V

Découvrez quand et où regarder le match Maroc-Niger pour les éliminatoires de la CAN 2027. Informations sur la diffusion live et le contexte du groupe A.

La Fédération Royale Marocaine de Football organise une confrontation cruciale pour la qualification continentale ce vendredi 13 novembre. Le Maroc accueille le Niger au Stade Mohammed-V de Casablanca à 21 heures pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Cette rencontre du groupe A oppose une formation marocaine invaincue à une équipe nigérienne déterminée à perturber le classement.

Leader invaincu du groupe A

Les Lions de l'Atlas occupent la première place du groupe A avec six points, une performance obtenue grâce à deux victoires lors de leurs deux premiers matchs. Après avoir dominé le Gabon par deux buts à zéro, l'équipe a confirmé sa supériorité face au Lesotho avec le même score. Cette série démontre une solidité défensive remarquable puisque les hommes de Mohamed Ouahbi n'ont encaissé aucun but depuis le début de la campagne.

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Le Niger vise le match nul

L'équipe nationale du Niger, entraînée par Nabil Neghiz, se classe actuellement troisième du groupe A avec trois points. Leur bilan est mitigé avec une victoire initiale contre le Lesotho (2-1) suivie d'une défaite au Gabon (2-0). Les Nigériens cherchent à surprendre les Marocains devant leur public pour égaliser le pointage, surtout qu'ils devront jouer au Niger quatre jours plus tard pour la prochaine journée des qualifications.

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Diffusion télévisée et streaming

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1 à partir de 21 heures ce vendredi 13 novembre. Les téléspectateurs disposent également de la possibilité de suivre le match en streaming via les plateformes numériques officielles de beIN SPORTS. Cette visibilité médiatique importante souligne l'importance stratégique de ce choc pour les deux sélections en lice pour la phase finale de la CAN 2027.

Enjeux pour la qualification finale

Ce match s'inscrit dans une course à la qualification où chaque point compte considérablement pour l'avenir des deux équipes. Le Maroc souhaite conforter sa position de leader en poursuivant sa série de matchs sans défaite à domicile. Le Niger, quant à lui, tente de rester dans la course en se rapprochant des leaders pour éviter un écart trop important avant le prochain déplacement au Niger. La tension sera maximale pour garantir un résultat favorable.