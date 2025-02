Maroc: La menace d'un massacre de millions de chiens errants avant la Coupe du Monde 2030

Le Maroc fait face à une situation délicate avant d'accueillir la Coupe du Monde de football en 2030: la prolifération des chiens errants. Jane Goodall dénonce le risque imminent d'un massacre de millions de chiens et appelle la FIFA à agir. Le Maroc affirme avoir mis fin aux pratiques d'abattage, mais des doutes persistent.

Le Maroc prépare activement l'accueil de la Coupe du monde de football en 2030, en investissant massivement dans la construction d'infrastructures. Cependant, une question urgente se pose: celle de la prolifération des chiens errants , qui représente un danger potentiel pour les nombreux supporters attendus lors de l'événement. Selon certaines estimations, le nombre de chiens errants au Maroc s'élève à trois millions.

Face à cette situation, la célèbre primatologue et activiste de la cause animale, Jane Goodall, alerte sur le risque imminent d'un massacre de ces animaux. Le Maroc a déjà tenté de réguler la population de chiens errants en adoptant une convention en 2019 visant à mettre en place une « méthode éthique » de contrôle. Cependant, cette approche semble tarder à produire les résultats escomptés. De nombreux groupes internationaux, dont le parti animaliste français, craignent des mesures radicales, allant jusqu'à l'abattage par arme à feu ou par empoisonnement. Ces inquiétudes sont partagées par Jane Goodall, qui a adressé une lettre ouverte à la FIFA, dénonçant ce qu'elle considère comme un « acte de barbarie horrible » et exhortant l'instance mondiale du football à intervenir auprès du Maroc.La primatologue américaine demande à la FIFA de faire pression sur le royaume afin d'empêcher ces massacres et de promouvoir des alternatives plus humaines, comme la capture et la stérilisation des chiens errants. Le Maroc, quant à lui, affirme que les pratiques d'abattage ont cessé depuis la fin de l'année dernière. Cependant, le parti animaliste conteste cette affirmation, soulignant que des rapports récents font état d'une recrudescence des abattages depuis l'annonce de l'attribution de la Coupe du monde au Maroc.





