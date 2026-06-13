Maroc - Brésil : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match de la Coupe du monde 2026

Le Maroc et le Brésil s'affrontent ce samedi 13 juin au soir à minuit dans ce premier choc de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l'Atlas veulent confirmer leur nouveau statut de favori face à la Seleção de Neymar, quintuple champion du monde.

La Coupe du monde 2026 démarre par un choc entre le Maroc et le Brésil ce samedi 13 juin au soir à minuit. Les Lions de l'Atlas veulent confirmer leur nouveau statut de favori face à la Seleção de Neymar .

Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match pour l'histoire. Le Maroc lance sa Coupe du monde 2026 par un choc XXL face au Brésil, dans la nuit de samedi à dimanche 14 juin. Les Lions de l'Atlas veulent confirmer leur nouveau statut de favori face à la Seleção de Neymar, quintuple champion du monde. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match pour l'histoire.

C'est l'une des premières grandes affiches de cette Coupe du monde 2026. Demi-finaliste historique au Qatar en 2022, le Maroc commence son tournoi face au Brésil, quintuple champion du monde, dans un match déjà très attendu du groupe C. Le Maroc peut-il vraiment battre le Brésil ? L'heure de vérité pour les Lions de l'Atlas afin de confirmer la révolution de 2022. Pour le Maroc, difficile d'imaginer une entrée en matière plus prestigieuse.

Face au Brésil, les hommes de Mohamed Ouahbi vont immédiatement se mesurer à l'une des plus grandes nations de l'histoire du football. Mais les Lions de l'Atlas ne veulent plus être regardés comme des outsiders sympathiques. Depuis leur parcours exceptionnel en 2022, les Marocains ont changé de dimension. On a aussi des joueurs de qualité.

On est prêts à faire quelque chose de grand, avec la confiance, le soutien de tous les Marocains. Je pense qu'on sera performants lors de cette Coupe du monde et qu'on va bien commencer par le match de demai





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maroc Brésil Coupe Du Monde 2026 Neymar Mohamed Ouahbi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : pauses rafraîchissement, bac 2026, grèves SNCF et nouvelles enquêtesLa Coupe du monde 2026 introduit deux pauses rafraîchissantes obligatoires à la mi‑temps, tandis que le baccalauréat 2026 voit de nouvelles modalités d'examen. Parallèlement, les contrôles à la frontière américaine, la grève de la SNCF, l'enquête sur Patrick Bruel et la prochaine mission spatiale française avec la société Vast dominent l'actualité.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Brésil - Maroc, déjà le premier grand test de Carlo AncelottiQue vaut la Seleçao de Carlo Ancelotti ? L’affiche du groupe C face aux Lions de l’Atlas devrait permettre ce samedi soir de savoir où en est le Brésil dans sa quête d’un sixième titre mondial

Read more »

La Coupe du monde 2026 : le Maroc défie le BrésilLes Lions de l'Atlas, demi-finalistes surprises en 2022, défient le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche 14 juin à minuit pour leur entrée dans la Coupe du monde. Le Maroc veut prouver qu'il n'est plus seulement une belle histoire, mais une vraie puissance du football mondial.

Read more »

Le Brésil attaque la Coupe du monde 2026 face au MarocLe Brésil commence la Coupe du monde 2026 par un choc face au Maroc, sans Neymar et avec une certaine peur du côté de Carlo Ancelotti.

Read more »