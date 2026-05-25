Marmande : Une tombola solidaire pour soutenir les aides à domicile face à la hausse du carburant

Face à l'explosion des prix du carburant, le CSE de l'Assad de Marmande organise une tombola afin d’offrir des bons d’achat aux aides à domicile et auxiliaires de vie, avec une remise des lots le 14 juin à la Maison de quartier de Beyssac.

La crise du prix du carburant frappe durement les aides à domicile et les auxiliaires de vie de Marmande , qui voient leurs frais de déplacement exploser tandis que leurs revenus restent figés.

Face à cette situation, Wissal Semlali, alternante au sein de l’Association de services et de soins à domicile (Assad), a mobilisé les membres du Comité Social et Économique (CSE) – Juliana De Sa, Martine Da Silva, Sylvie Roubiol et Berengère Boulon – pour lancer une tombola solidaire. L’objectif affiché est simple : offrir un soutien financier aux salariés qui, chaque jour, parcourent des kilomètres pour assurer les courses, les visites et les soins à domicile, tout en devant absorber le surcoût du carburant.

Malgré une revalorisation temporaire de leurs frais kilométriques à hauteur de cinq centimes par la fédération UNA 47, les indemnités restent largement insuffisantes : 60 centimes par kilomètre parcouru et 40 centimes entre chaque domicile ne couvrent en rien la hausse des prix à la pompe. Martine Da Silva, aide à domicile et secrétaire du CSE, évoque son découragement face à l’incapacité de quantifier précisément le préjudice subi, tandis que Sylvie Roubiol, trésorière, souligne que depuis vingt ans, leurs frais ne sont augmentés que deux fois, un constat qui accentue le sentiment d’injustice.

Pour financer cette initiative, le CSE a fait appel aux commerçants locaux. Une quarantaine d’établissements ont généreusement répondu à l’appel, proposant des chèques‑cadeaux, des menus offertés, voire des bijoux artisanaux à mettre en jeu. Les lots ainsi réunis seront distribués sous forme de bons d’achat utilisables dans un supermarché, afin d’alléger directement la charge financière des aides.

La tombola culminera le dimanche 14 juin, lors d’une après‑midi festive organisée à la Maison de quartier de Beyssac, de 14 h à 17 h. L’événement, animé gracieusement par le Country Club Marmande, sera ouvert à tous les salariés de l’Assad et à leurs familles, mêlant convivialité et solidarité. Cette rencontre représente également une bouffée d’air pour une organisation qui a récemment traversé une période de redressement judiciaire, rappelant l’importance d’un soutien collectif dans les moments de crise.

Au-delà de l’impact immédiat sur les bénéficiaires, cette tombola revêt une portée symbolique forte : elle met en lumière les difficultés de recrutement déjà chroniques dans le secteur de l’aide à domicile, difficultés qui s’accentuent avec la flambée des coûts énergétiques. En témoignant de la détermination des salariés à s’entraider, l’initiative de Wissel Semlali et du CSE illustre une réponse citoyenne aux enjeux socio‑économiques actuels.

Elle rappelle également que le soin apporté aux personnes fragiles ne peut être dissocié d’un cadre de travail décent et d’une reconnaissance salariale adaptée. Ainsi, la communauté de Marmande se mobilise, non seulement pour alléger les factures, mais aussi pour affirmer la valeur du métier d’aide à domicile, essentiel au bien‑être des habitants





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