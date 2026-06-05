Marlène Schaff se livre sur son identité queer et annonce son départ de la Star Academy

Marlène Schaff, coach d'expression scénique de la Star Academy pendant quatre ans, a quitté le programme pour se consacrer à son spectacle au Festival d'Avignon. Dans une interview, elle évoque avec émotion son identité queer, son parcours personnel et son soutien familial, tout en rendant hommage à l'émission qui a changé sa vie.

Marlène Schaff , figure emblématique de la Star Academy pendant quatre ans, a annoncé son départ définitif du programme pour se consacrer à ses projets personnels, notamment son spectacle au Festival d'Avignon où elle incarnera une Drag Queen .

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, elle a partagé avec sincérité des confidences rares sur son identité queer, affirmant ne pas se sentir enfermée dans une case et précisant que cela n'est pas lié à la sexualité. La coach d'expression scénique a également évoqué son parcours, depuis son enfance jusqu'à sa carrière, en rappelant avoir été harcelée en raison de sa différence mais avoir toujours pu compter sur le soutien de son père.

Elle a raconté comment, dès l'âge de 12 ans, ce dernier l'avait rassurée face à ses sentiments amoureux pour sa professeure de théâtre, et comment elle s'est impliquée auprès des jeunes trans en leur apprenant le maquillage pour leur quotidien. Marlène Schaff a exprimé sa gratitude envers l'émission qui lui a offert confiance en elle et a permis une séparation dans l'amour.

Ses collègues, comme Fanny Delaigue, ont réagi avec émotion à son départ, saluant son alignement avec son identité d'artiste. La coach laisse une trace indélébile au sein du programme, reconnue pour sa bienveillance et son exigence, et se tourne désormais vers de nouveaux défis artistiques. Ce récit, mêlant témoignage personnel et carrière, illustre son parcours atypique et son engagement en faveur de la diversité des identités





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