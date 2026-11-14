Marlène Schaff quitte Star Academy : tensions, menaces et perspectives d'un retour possible

Entretien exclusif avec Marlène Schaff sur son départ de Star Academy après des menaces de mort. Elle évoque des tensions en coulisses mais reste proche de la production de TF1.

L'ancienne professeure d'expression scénique Marlène Schaff a officiellement quitté l'émission Star Academy diffusée sur TF1. Dans une interview accordée à Pile Média le vendredi 13 novembre 2026, elle a fait des révélations sensibles concernant son expérience au sein du télé-crochet. Elle a confirmé l'existence de tensions backstage tout en conservant une relation positive avec la production.

Un départ après une saison marquée par les critiques

Marlène Schaff avait choisi de ne pas participer à la quatorzième saison lancée le 10 octobre 2026. Son départ était annoncé à l'été 2026. Elle avait débuté comme répétitrice aux côtés de Lucie Bernardoni pendant deux saisons. Ce poste lui permettait d'accompagner les candidats dans leur progression artistique. Cette fonction l'a également exposée à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Elle a dû faire face à des commentaires honteux et diffamatoires. Certains messages vont jusqu'à contenir des menaces de mort directes.

Also read Vianney ému aux larmes par l'élimination de Zoé à la Star Academy

Des tensions backstage non nommées mais confirmées

Lors de cet entretien, Marlène Schaff a reconnu que des désaccords avaient eu lieu en coulisses. Elle a laissé entendre que ces différends appartiennent désormais au passé. L'artiste n'a toutefois pas souhaité entrer dans les détails. Elle n'a pas non plus désigné les personnes avec lesquelles elle aurait pu rencontrer des difficultés. Cette approche prudente suggère un désir de tourner la page définitivement sur ces conflits internes.

Des liens préservés avec la production de TF1

Malgré les heurts mentionnés précédemment, Marlène Schaff affirme rester en très bons termes avec l'équipe de production. Elle laisse la porte ouverte à un retour futur dans l'émission. Elle a déclaré que si on lui proposait de revenir, elle accepterait. La page est tournée mais le livre n'est pas fermé selon ses propres mots. Aucun retour officiel n'a encore été annoncé pour l'instant.

Advertisement

Des relations préservées avec le corps professoral

L'ancienne professeure affirme avoir conservé d'excellentes relations avec le corps professoral. Elle a souligné que jamais cela ne passe autrement que par l'entente. Cette cohésion semble importante pour le bon déroulement de l'émission. Mosimann a également dévoilé un gros changement effectué par la production pour qu'il puisse être directeur. Cela montre une attention particulière portée à la direction artistique.

Contexte de la nouvelle saison et immunité de Léa

La nouvelle saison de Star Academy bat actuellement son plein. Léa a réussi à remporter l'immunité lors du prime du vendredi 7 novembre 2025. Sa performance a été applaudie par tous, sauf par elle-même. Cela a conduit à un débrief fort en émotion avec Marlène Schaff. Cet incident a eu lieu au château de la Star Academy. Il met en lumière la pression exercée sur les candidats et les enseignants.