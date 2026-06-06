Marlène Schaff quitte la Star Academy : émotion et nouveau départ

Marlène Schaff officialise son départ de la Star Academy pour se consacrer à ses projets personnels. Elle raconte l'émotion de ses collègues, notamment Sofia Morgavi, et évoque son identité queer.

Marlène Schaff , professeure d'expression scénique emblématique de la Star Academy , a officialisé son départ du programme après quatre ans de collaboration. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, elle revient sur les coulisses de cette décision difficile et les réactions de ses collègues.

Sofia Morgavi, directrice de casting, l'a appelée en pleurs, bouleversée par cette annonce. Marlène Schaff explique que ce départ était nécessaire pour se consacrer pleinement à ses projets personnels sur scène, notamment une pièce de théâtre au festival d'Avignon. Elle quitte le château de Dammarie-lès-Lys avec émotion mais sans regret, affirmant que la porte lui reste ouverte. L'artiste se dit fière du chemin parcouru et de l'évolution du télé-crochet vers plus d'inclusivité.

Elle évoque également son identité queer, assumée et revendiquée, qui a toujours influencé son travail. Ce départ marque un tournant dans sa carrière, qu'elle aborde avec sérénité et détermination. Le public et les académiciens garderont un souvenir ému de son énergie et de sa bienveillance. Marlène Schaff promet de continuer à soutenir les jeunes talents, que ce soit devant ou derrière les planches.

L'impact de son départ ne s'est pas fait attendre. Les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, où les fans ont exprimé leur gratitude pour son travail auprès des élèves. Certains anciens candidats ont également partagé des anecdotes touchantes, soulignant son rôle clé dans leur développement artistique. Marlène Schaff confie avoir reçu des messages de soutien de toute l'équipe de la Star Academy, y compris des professeurs et des techniciens.

Elle insiste sur le fait que cette décision a été mûrement réfléchie et qu'elle ne part pas à cause d'un quelconque conflit. Au contraire, elle conserve d'excellentes relations avec la production et n'exclut pas de revenir ponctuellement en tant qu'invitée. Ce qui importe aujourd'hui pour elle, c'est de se recentrer sur sa propre créativité et de relever de nouveaux défis. Elle prépare activement son spectacle, mêlant théâtre, danse et performance, et espère toucher un public large.

Son parcours inspirant témoigne de la nécessité de suivre ses passions, même quand cela implique de tourner la page sur des chapitres marquants. Au-delà de son départ, Marlène Schaff profite de cette tribune pour aborder des thèmes qui lui sont chers. Son identité queer, qu'elle qualifie de force, a toujours guidé son approche pédagogique. Dans un milieu souvent normé, elle revendique le droit à la différence et à l'authenticité.

Elle se réjouit que la Star Academy, malgré son format télévisuel, ait su évoluer vers davantage de tolérance et de représentativité. Elle cite l'inclusion de profils variés parmi les candidats récents, preuve d'une ouverture bienvenue. Marlène Schaff espère que son départ ne signera pas la fin de cette dynamique, mais qu'au contraire, le programme continuera sur cette lancée. Elle encourage les jeunes artistes à rester fidèles à eux-mêmes et à ne pas se conformer aux diktats.

Son message résonne avec force dans le paysage audiovisuel français, où les questions de diversité sont de plus en plus centrales. En quittant la Star Academy, elle laisse un héritage d'empathie et de créativité, et ouvre la voie à de nouvelles aventures artistiques. Le public attend désormais avec impatience ses prochains projets, convaincu qu'ils seront à l'image de son talent et de son engagement





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