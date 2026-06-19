Marko Gazzotti, l'un des meilleurs joueurs de la victoire des Bleus contre l'Angleterre

Marko Gazzotti a marqué des points lors de la victoire des Bleus contre l'Angleterre. Le jeune numéro 8 de l'Union Bordeaux-Bègles a été l'un des meilleurs joueurs de la rencontre.

Marko Gazzotti a marqué des points lors de la victoire des Bleus contre l' Angleterre . Le jeune numéro 8 de l' Union Bordeaux-Bègles a été l'un des meilleurs joueurs de la rencontre.

Il a récupéré deux munitions, mis la pression au demi d'ouverture adverse et avancé avec le ballon. Gazzotti a également plaqué 12 fois et disputé la rencontre en intégralité malgré trois points de suture posés au sommet du crâne. Il a eu l'occasion de confirmer lors du Championnat des nations. Le jeune joueur a été très précieux dans le jeu de ces Bleus remaniés et a maintenu ses standards qu'il a affichés avec Bordeaux.

Il a également été satisfait de la victoire et a exprimé sa joie de pouvoir jouer. Gazzotti a attendu ce moment avec impatience depuis le 22 novembre 2024 et une victoire contre l'Argentine





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