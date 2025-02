Mark Zuckerberg Cherche une Avocate? Kim Kardashian?

Mark Zuckerberg attire l'attention de Kim Kardashian avec un sweat à capuche affichant « Kim est mon avocate ».

Ce dimanche, tandis que les Américains étaient captivés par le match du Super Bowl où les Eagles ont dominé les Chiefs, Mark Zuckerberg a choisi de se démarquer sur Instagram en ciblant l'attention de Kim Kardashian. Le patron de Meta a publié une photo où il arbore un sweat à capuche affichant « Kim est mon avocate », et a mentionné Kris Jenner dans sa légende, ajoutant « Le seul sweat à capuche approprié ».

Avec ses lunettes de soleil Ray-Ban Meta sur le nez, l'homme d'affaires cherchait peut-être à créer un lien plus étroit avec les sœurs Kardashian, surtout que la matriarche de la famille a signé une campagne avec la marque pour le Super Bowl. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les Kardashian se sont rapprochées récemment du patron de SpaceX, Elon Musk. La fondatrice de Skims s'est liée d'amitié avec un robot Tesla, tandis que Khloé Kardashian, sa sœur, lançait un podcast exclusif sur le réseau social X. Mark Zuckerberg voit-il une opportunité de s'intégrer à ce cercle restreint? Choisirait-il vraiment Kim Kardashian, qui n'est pas encore avocate, pour le défendre en justice, lui qui prône l'importance de la « énergie masculine » ? Zuck semble toutefois apprécier la présence féminine. Lors de l'investiture de Donald Trump, il se trouvait à côté de Lauren Sánchez, épouse de Jeff Bezos, et son regard avait malencontreusement dévié vers le décolleté de l'Américaine. Cette scène avait rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quant à savoir si Kim est réceptive aux avances (professionnelles) de l'entrepreneur, cela reste à voir. Elle a néanmoins commenté le post en écrivant « Hahaha, j'adore » avant de le partager sur sa propre story. Est-ce le bruit d'une porte qui s'ouvre ou simplement une femme polie envers un potentiel client ? Seul le temps nous dira la suite





