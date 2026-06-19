La ministre Alice Rufo et nombreuses personnalités ont assisté à ses obsèques au Père-Lachaise. Les proches ont révélé qu'elle était morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de son mari, Mattias Ripa.

Marjane Satrapi , une figure d'indépendance absolue, est décédée à 56 ans. La ministre Alice Rufo et nombreuses personnalités ont assisté à ses obsèques au Père-Lachaise .

Les proches ont révélé qu'elle était morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de son mari, Mattias Ripa. Avant de s'éteindre, elle avait concrétisé la création de la saga autobiographique 'Persepolis'. La cérémonie était ouverte au public et a suscité une vive émotion. Marjane Satrapi a toujours incarné une figure d'indépendance absolue, refusant de se plier aux diktats de la société.

Elle a été entourée de prédateurs toute sa vie et a été un modèle d'indépendance et de liberté





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