Marjane Satrapi, la dessinatrice et cinéaste derrière Persepolis, est décédée à l'âge de 56 ans. La cause de sa mort a été révélée par sa famille. Marjane Satrapi était une artiste franco-iranienne qui s'est fait connaître avec la bande dessinée et le film Persepolis.

Marjane Satrapi , la dessinatrice et cinéaste derrière Persepolis , s'est éteinte à l'âge de 56 ans : la cause de sa mort révélée. C'est une bien triste nouvelle que l'on apprend ce jeudi 4 juin 2026.

La dessinatrice et cinéaste franco-iranienne Mariane Satrapi n'est plus. L'artiste s'est éteinte à l'âge de 56 ans ce jour, comme l'a annoncé sa famille à nos confrères de l'AFP, un peu plus d'un an après la mort de son mari Mattias Ripa.

Marjane Satrapi, la dessinatrice et cinéaste derrière Persepolis, s'est éteinte à l'âge de 56 ans : la cause de sa mort révélée, œuvre autobiographique devenue un grand classique de la bande dessinée contemporaine, elle laisse derrière elle une carrière marquée par l'engagement. Marjane Satrapi est morte de tristesse un peu plus d'un an après le décès de Mattias Ripa, son mari et l'amour de sa vie ont indiqué ses proches.

Producteur, acteur et scénariste, Mattias Ripa s'était éteint le 8 avril 2025, soit il y a un peu plus d'un an… Marjane Satrapi : Persepolis revient sur les événements qui l'ont conduite à quitter l'Iran et venir s'installer en France, quelques années après la révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeyni. Installée en France depuis près de trois décennies, elle s'est particulièrement fait connaître en racontant sa propre histoire à travers la bande dessinée.

Le succès est immédiat pour cette fresque autobiographique dans laquelle l'autrice raconte son enfance à Téhéran, la chute du Shah, l'arrivée de la République islamique, le port obligatoire du voile, puis son départ vers l'Europe. Vendue à plus d'un million d'exemplaires en France, traduite dans de nombreuses langues et récompensée à travers le monde, cette série a propulsé Marjane Satrapi sur la scène internationale.

Ce dernier album a d'ailleurs reçu le prix du meilleur album au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Marjane Satrapi décide de tourner une page importante de sa carrière en laissant de côté la bande dessiné. Elle expliquait alors avoircompétition officiel au Festival de Cannes.

La polémique n'empêche pourtant pas l'œuvre de conquérir le public et la critique et le long métrage décroche même le Prix du jury à Cannes, ex æquo avec Marjane Satrapi, une réalisatrice reconnue pour son travail au cinéma. Le film est sélectionné en compétition à la Mostra de Venise et récompensé dans plusieurs festivals internationaux. Quelques années plus tard, elle signe, son premier long métrage original, sorti en 2014.

Le film est notamment distingué à L'Étrange Festival et au Festival international du film fantastique de Gérardmer. Au-delà de son œuvre, Marjane Satrapi s'est régulièrement exprimée sur la situation politique en Iran. Très critique envers le régime des mollahs, elle n'a jamais cessé de défendre les libertés individuelles et les droits des femmes. Une prise de position qui résumait bien le parcours de cette artiste libre, devenue au fil des années l'une des plus importantes voix de la diaspora iranienne.

Avec, Marjane Satrapi avait réussi le pari rare de transformer son histoire personnelle en récit universel





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