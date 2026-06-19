Marius Colucci se confie : amitié avec Marilou Berry et héritage de Coluche

À l'occasion des quarante ans de la mort de Coluche, son fils Marius Colucci revient sur son enfance, la charge du nom paternel et sa belle amitié avec Marilou Berry, renforcée par leurs parcours similaires d'enfants de stars.

Le 19 juin 1986, Coluche disparaissait dans un accident de moto à Opio, dans les Alpes-Maritimes, à l'âge de 41 ans. Quarante ans plus tard, son fils Marius Colucci , aujourd'hui âgé de 49 ans, accepte de se confier sur son enfance, l'héritage d'un nom célèbre et la belle amitié qui le lie à la comédienne Marilou Berry .

Leur relation remonte à leur plus jeune âge, lorsque Marilou, alors âgée de cinq ans et accompagnée de sa mère, venait jouer à la maison. Tous deux issus de familles connues du monde du spectacle - Marius étant le fils de Coluche et Marilou la fille de Philippe Berry etJosiane Balasko -, ils se sont ensuite retrouvés une fois adultes pour tisser une véritable complicité.

Marius souligne avec émotion cette curieuse coïncidence : On vient du même orphelinat, une métaphore pour évoquer le sentiment partagé d'avoir grandi dans l'ombre d'un parent célèbre, sans toutefois se plaindre de ce destin. Il reconnaît cependant que le patronyme Coluche n'est pas toujours une aide dans le métier d'acteur. Certains producteurs voient d'abord l'aspect financier, tandis que d'autres comédiens peuvent douter de sa légitimité, pensant qu'il doit sa place à son nom plutôt qu'à son talent.

Mais Marius insiste : il faut être bon, sinon la réputation se fait vite. Il se dit heureux de rencontrer aussi des gens intelligents qui font la part des choses, même si cela reste rare. La lumière portée par le nom de Coluche peut être un atout, mais elle impose une exigence de travail et d'authenticité. Marius Colucci poursuit donc une carrière de comédien, perpétuant l'héritage familial tout en s'affirmant par ses propres choix.

L'entretien aborde également la mémoire du père, un homme tendre dont il témoigne avec une rare pudeur. Il évoque aussi la figure de Fred Romano, la dernière compagne de Coluche, qui a raconté leur passion tourmentée, ainsi que les propos de Josiane Balasko, amie compliquée de Coluche, qui confiait : Il a embauché tout le monde, sauf moi ! avec humour.

Autour de ces récits, se dessine le portrait d'une époque et d'un milieu où les liens familiaux et artistiques s'entremêlent, où les enfants des stars grandissent ensemble et se soutiennent. Marius mentionne ainsi d'autres relations, comme celle de Clovis Cornillac avec sa mère Myriam Boyer, ou la proximité entre les enfants d'Alain Souchon et de Louis Chedid, tous unis par une passion pour la musique.

Il rappelle aussi que sa propre épouse a ressenti le poids du nom Coluche, qu'elle décrit comme très fort, lourd de sens. Marius explique par ailleurs pourquoi il n'a pas repris la tête des Restos du cœur, préférant se consacrer à son art. La date anniversaire de la mort de Coluche est l'occasion de multiples hommages, comme celui de Josiane Balasko à Philippe Berry, le père de Marilou, décédé récemment : Tu aurais eu 70 ans aujourd'hui.

Marion Cotillard a également révélé comment son fils Marcel l'avait soutenue au Festival de Cannes 2026, incarnant ce lien filial si précieux. Enfin, le journaliste rappelle l'existence réelle de Jacques Tricatel, le méchant du film L'aile ou la cuisse avec Coluche et Louis de Funès, personnage inspiré d'un industriel authentique.

Toutes ces tranches de vie convergent vers une même réflexion : grandir sous les projecteurs, vivre avec un nom qui porte en lui tout un mythe, et trouver sa propre voie en assumant cet héritage, avec ses joies et ses complexités





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