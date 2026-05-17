The story of Marius Borg' Hoiby, the eldest son of Norwegian princess Mette-Marit, following his arrest for allegations of sexual assault and violence. The case has ensnared the royal family and caused much controversy due to questions related to Princess's involvement and the unusual nature of the charges. Despite his initial detention, court rulings removed some charges, resulting in his interim release to a home surveillance device. Hoiby's legal team still seeks a more favorable sentence, and the final ruling is scheduled for June 15.

Marius Borg Hoiby pleaded not guilty to charges of violence brought against him, aiming to prove his innocence ahead of his trial, which commenced in Norway on March 10.

Hoiby's case, which has sparked controversy within the royal family, predominantly involved allegations of sexual assaults. Previously, he had been detained for suspected violent behavior, but his legal team successfully argued for the removal of some charges, leading to his subsequent placement under electronic home surveillance in Oslo. Hoiby's case has particularly perturbed the Princess Mette-Marit of Norway, who was accused of being involved, but the court did not rule on this aspect.

Hoiby's lawyer filed a new appeal for the sentencing to be reconsidered, although it is unclear whether Hoiby will enroll for any rehabilitation or therapy programs. With the Norwegian royal family being caught in the middle of these tumultuous events, the trial and its aftermath have evoked a heated public debate, sharpening the spotlight on the nation's perception of the monarchy and its members' responses to allegations of abuse





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