Marius Borg Hoiby condamné à quatre ans de prison pour viols et violences

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège a été reconnu coupable de deux viols et condamné à quatre années de prison par le tribunal d'Oslo. Le procès, marqué par les révélations sur l'implication de sa mère dans l'affaire Epstein et la dégradation de son état de santé, s'est tenu dans un contexte de crise pour la monarchie norvégienne.

Marius Borg Hoiby , le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège , a été condamné le 15 juin 2026 par le tribunal d' Oslo à quatre années de prison.

Il a été reconnu coupable de deux chefs de viol sur les quatre dont il était accusé, ainsi que de violences et de menaces. Au total, quarante chefs d'accusation pesaient contre lui. Le verdict, qui intervient après sept semaines de procès, a été rendu en l'absence de l'accusé pour des raisons de santé; il a appris la nouvelle via un lien de visioconférence. Ses avocats ont la possibilité de faire appel.

Durant le procès, Hoiby, âgé de 29 ans, a confessé un extrême besoin de reconnaissance, déclarant avoir subi un harcèlement médiatique depuis l'âge de trois ans et avoir comblé ce manque par des excès en sexe, drogues et alcool. Il avait reconnu certains faits, comme des infractions routières, des menaces ou un comportement sexuel inapproprié, mais a nié les accusations de viol. Le parquet avait requis une peine de sept ans et sept mois de prison.

Sept victimes ont témoigné des faits de viol, violence ou agression sexuelle. Le procès s'est déroulé dans un contexte particulièrement troublé pour la famille royale norvégienne. Outre les accusations visant le beau-fils du prince Haakon, la princesse Mette-Marit a dû faire face à sa propre implication dans l'affaire Epstein. Des messages révélés par la presse ont mis en évidence sa complicité avec le délinquant sexuel Jeffery Epstein, ce qui l'a contrainte à présenter des excuses publiques.

Parallèlement, l'état de santé de la princesse s'est dégradé ces dernières semaines en raison d'une fibrose pulmonaire, obligeant sa fille, la princesse Ingrid Alexandra, à rentrer précipitamment d'Australie pour la soutenir. En détention provisoire, Marius Borg Hoiby n'avait pas été autorisé à quitter sa cellule pour rendre visite à sa mère. Cette affaire souligne les tensions internes au sein de la monarchie norvégienne et les répercussions médiatiques et judiciaires entourant les proches de la famille royale.

Elle met également en lumière les questions de traitement judiciaire des personnes Issues de milieux privilégiés et la gestion des crises sanitaires et personnelles au sein de l'institution. Le verdict, bien que moins sévère que les réquisitions du parquet, constitue une reconnaissance de culpabilité pour des crimes graves. La possibilité d'un appel laisse planer une incertitude sur l'issue définitive de ce procès très médiatisé.

La santé fragile de la princesse Mette-Marit ajoute une dimension personnelle et humaine à un dossier déjà fortement chargé sur le plan émotionnel et politique





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