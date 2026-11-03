Marius Borg Høyb : Appel du parquet et détention prolongée

Le parquet d'Oslo conteste la libération de Marius Borg Høyb pour violation des conditions de liberté surveillée. L'affaire Judiciaire de la famille royale se poursuit avec un appel en cours.

Le fils de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, Marius Borg Høyb, reste officiellement en détention malgré une décision de justice favorable obtenue le lundi 2 novembre. Le parquet d'Oslo a immédiatement interjeté appel de cette libération, arguant de violations potentielles des conditions de sa liberté sous bracelet électronique. Cette nouvelle procédure judiciaire maintient le jeune homme sous surveillance étroite en attendant la décision finale des magistrats supérieurs.

Détails de l'appel du parquet d'Oslo

Le Parquet général d'Oslo a officiellement contester la décision prise par le tribunal de district d'Oslo qui avait autorisé la mise en liberté de Marius Borg Høyb sous conditions. Les procureurs ont estimé que cette décision était prématurée et ne tenait pas suffisamment compte des risques potentiels. Cette opposition immédiate du ministère public montre que l'affaire n'est pas close et que la justice norvégienne reste vigilante concernant la conformité aux règles de liberté surveillée imposées au fils de la princesse héritière.

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Les avocats de Marius Borg Høyb, Daniel Storrvik et Alexander Greaker, s'étaient présentés devant le tribunal pour contester une prolongation de quatre semaines de détention. Ils avaient obtenu gain de cause en juillet pour une transition vers un bracelet électronique au domaine royal de Skaugum. Cependant, les autorités judiciaires estiment que le respect de ces mesures spécifiques a été mis à mal, justifiant ainsi leur intervention pour annuler cette sortie temporaire et maintenir les contrôles stricts en vigueur.

Rôle de la famille royale et de la défense

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège et son mari, le prince héritier Haakon, soutiennent leur fils dans cette période de tourments juridiques. Le domaine royal de Skaugum, situé près d'Oslo, a servi de lieu de résidence pour la liberté sous contrôle depuis juillet. Les avocats de la défense ont insisté sur la qualité de vie de leur client dans cet environnement sécurisé, affirmant que sa situation en détention précédente était éprouvante pour sa santé mentale et physique. Ils ont fait intervenir des professionnels de santé lors de l'audience à huis clos pour corroborer ces arguments.

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Marius Borg Høyb, âgé de 29 ans, a exprimé un profond soulagement face à la décision initiale de libération. Cette réponse émotionnelle a été documentée par sa défense comme preuve de la détérioration de son état psychologique sous une détention stricte. Ses conseils juridiques ont également souligné son engagement à respecter les nouvelles obligations, incluant des pointages réguliers et des tests de dépistage de substances illicites. Ces mesures ont été présentées comme des gages de bonne conduite nécessaires à sa réinsertion partielle.

Impact des accusations d'alcoolémie sur la décision

Le cœur du conflit juridique actuel réside dans les résultats d'un contrôle d'alcoolémie qui aurait révélé une présence d'alcool dans le système de Marius Borg Høyb. Le parquet d'Oslo soupçonne le jeune homme d'avoir enfreint les conditions strictes de sa détention sous bracelet électronique, ce qui redoute une rechute dans la consommation de substances addictives. Cette suspicion constitue le motif principal de l'appel déposé contre la libération, car elle pourrait indiquer une incapacité à suivre les règles imposées par la justice.

En réponse à ces accusations, la défense de Marius Borg Høyb conteste formellement toute consommation volontaire d'alcool. Ses avocats affirment que leur client nie catégoriquement avoir été en état d'ivresse durant les seize dernières semaines précédant le contrôle. Ils soutiennent que toute détection positive ne serait pas le résultat d'une prise de conscience intentionnelle, mais plutôt d'une erreur ou d'une cause imprévue. Cette divergence fondamentale entre les versions du parquet et de la défense complique la tâche des juges d'appel qui devront trancher sur la crédibilité des preuves fournies.

Procès en appel et perspective future

L'issue de cet appel déterminera si Marius Borg Høyb retrouve sa liberté conditionnelle ou reste enfermé. Le procès en appel pour les accusations de violences et de viols doit débuter le 9 février 2027. Avant cette date majeure, les magistrats devront statuer sur la validité de l'appel du parquet concernant la liberté surveillée. Cette période d'attente ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'affaire qui touche la famille royale norvégienne.

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Condamné en première instance le 15 juin 2026 à quatre ans de prison ferme pour deux viols sur quatre accusations, Marius Borg Høyb conteste cette sentence. Le parquet estime que la peine initiale était trop clémente et pourrait demander une aggravation lors du procès en appel. Cette dynamique juridique crée un environnement où chaque étape, de la liberté surveillée au procès principal, est scrutée de près par les médias et le public. La situation reste donc hautement volatile et incertaine pour l'héritier de la couronne de Norvège.