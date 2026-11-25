Le fils de la reine Mette-Marit de Norvège a repris une activité professionnelle en tant qu'ébéniste. Cette nouvelle intervient alors qu'il attend son procès en appel à Oslo en 2027 pour des crimes graves.

Marius Borg Høiby, fils de la reine consort Mette-Marit de Norvège et beau-fils du roi Haakon, a officiellement retrouvé une activité professionnelle. Cette annonce survient alors que l'homme se trouve en détention provisoire depuis février, en attendant la tenue de son procès en appel. Ce procès, prévu pour début 2027 à Oslo, concernera les accusations de viols et de violences conjugales qui pèsent lourdement sur lui.

Son avocat a confirmé à la télévision norvégienne que la situation de son client a considérablement évolué au cours des quatre dernières semaines. Il a explicitement déclaré que la demande de libération mise de côté précédemment n'était plus d'actualité, soulignant que l'accusé avait réussi à intégrer le marché du travail. Cette réinsertion professionnelle, bien que temporaire, marque un tournant dans la gestion judiciaire de son cas en attendant la décision finale des juges.

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Une autorisation exceptionnelle de la police norvégienne

La police norvégienne a officiellement validé ce retour à l'emploi après une évaluation approfondie des risques et du profil de l'accusé. Une représentante de la force de l'ordre a précisé que cette décision ne modifiait en rien les autres restrictions imposées à Marius Borg Høiby, notamment celles liées à son assignation à résidence. L'objectif était de juger que sa situation précaire s'était stabilisée, justifiant ainsi cette mesure d'assouplissement temporaire de la détention provisoire.

L'engagement professionnel de Marius Borg Høiby a débuté un lundi matin, confirmant une reprise rapide après l'obtention de l'autorisation. Son avocat a ajouté que tout se déroulait très bien pour l'instant, tout en gardant le secret sur la nature exacte de cette nouvelle activité. Cette discrétion s'explique par les termes stricts de son accord avec les autorités judiciaires qui surveillent étroitement chaque étape de sa réinsertion partielle.

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De la prison à l'artisanat de précision

Le secteur d'activité choisi par le jeune homme est tout à fait inhabituel pour un membre de la famille royale norvégienne. Marius Borg Høiby exerce désormais en tant qu'ébéniste, un métier qu'il a découvert durant sa période d'incarcération. Dans le centre pénitentiaire d'Oslo, il a participé à un programme de formation permettant aux détenus de se qualifier dans l'artisanat du bois, avec pour objectif de commercialiser des meubles fabriqués en prison.

Cette carrière dans la menuiserie contraste fortement avec ses emplois précédents, qui comprenaient un poste de rédacteur dans un magazine de mode et celui de mécanicien spécialisé dans les motos. Cette transition vers un travail manuel et technique illustre une tentative de se réinventer loin des projecteurs médiatiques, tout en restant dans le cadre strict de sa détention. Le palais royal de Norvège n'a pas fait de commentaires directs sur ce changement de vie professionnel.

Contexte judiciaire et enjeux familiaux

La situation de Marius Borg Høiby reste profondément ancrée dans des accusations criminelles graves. Condamné initialement à quatre ans de prison le 15 juin dernier par la première instance, il prépare activement son procès en appel prévu en février 2027. Les faits reprochés incluent des viols et des violences conjugales, des charges qui maintiennent une surveillance policière constante sur ses moindres mouvements.

Des documents officiels de l'unité spéciale chargée des enquêtes policières en Norvège ont également fait état de traitements privilégiés potentiels lors de sa première arrestation. Selon le journal Aftenposten, le palais royal aurait utilisé ses réseaux sécuritaires pour éviter une arrestation publique humiliante pour le beau-fils du roi Haakon. Cette révélation alimente les débats sur l'égalité devant la loi au sein de la monarchie norvégienne.

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Parallèlement à ces affaires judiciaires, la famille royale norvégienne traverse également d'autres moments sensibles. En 2025, le palais a confirmé que l'état de santé de la princesse Mette-Marit s'était dégradé, entraînant son retrait de plusieurs engagements officiels. Cette préoccupation familiale s'ajoute à la charge mentale du procès à venir, créant un contexte complexe pour l'image publique de la dynastie.