Marius Borg Høiby, fils de la princesse Mette‑Marit, condamné à quatre ans de prison ferme pour viol

Le tribunal d'Oslo condamne le fils de la princesse héritière de Norvège à quatre ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable de deux viols et d'autres infractions, alors que la mère lutte pour une greffe pulmonaire.

Le 15 juin 2026, le tribunal d'Oslo a rendu son verdict tant attendu dans l'affaire qui secoue la famille royale norvégienne. Marius Borg Høiby , le fils aîné de la princesse héritière Mette‑Marit, a été reconnu coupable de deux des quatre chefs d'accusation de viol qui pesaient contre lui et condamné à quatre années de prison ferme.

Le jeune homme, âgé de 29 ans, a appris la décision par visioconférence depuis la prison où il était détenu en détention provisoire depuis plusieurs mois. Aucun représentant de la famille royale n'était présent lors de l'audience, la princesse Mette‑Marit étant hospitalisée en attente d'une greffe pulmonaire qui, selon son équipe médicale, pourrait conditionner la suite de sa survie.

Le juge a rappelé que, malgré la gravité des faits avérés, le parquet avait réclamé une peine supérieure - sept ans et sept mois - mais que les circonstances atténuantes, dont l'état de santé de l'accusé, ont été prises en compte dans la décision finale. Les faits reprochés à Marius Borg Høiby s'étalent sur une période de 2018 à 2024.

Les victimes présumées étaient des jeunes présentes lors de soirées où l'accusé aurait profité de leur état d'ébriété ou d'inconscience pour commettre les agressions sexuelles. En plus des deux viols retenus, le prévenu a été reconnu coupable d'une infraction au code de la route, d'une violation aggravée de la législation sur les stupéfiants, ainsi que d'une non‑respect d'une ordonnance d'éloignement.

Il a également admis partiellement des menaces et des voies de fait aggravées, tout en niant fermement les accusations de viol. Au total, quarante‑huit chefs d'accusation ont été retenus contre lui, ce qui a conduit le parquet à solliciter la peine maximale prévue par la loi. La condamnation de Marius Borg Høiby a déclenché une vague de réactions tant en Norvège qu'à l'international.

Les organisations de défense des droits des femmes ont salué la sévérité du jugement, tandis que certains observateurs politiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à la capacité du système judiciaire à protéger les victimes dans des cas impliquant des membres de la haute société. De son côté, le père du prince héritier, le roi Harald V, a déclaré dans un communiqué que la justice doit être appliquée de façon égale, sans privilèges ni immunités, et que la famille royale continuera de soutenir la princesse Mette‑Marit dans son combat pour obtenir une greffe pulmonaire.

Le fils du prince héritier, le jeune Harald, a indiqué qu'il souhaitait que son cousin ne soit pas libéré avant d'avoir épuisé toutes les voies de recours, soulignant le risque de récidive. Enfin, Marius Borg Høiby a, par l'intermédiaire de son avocat, annoncé son intention de faire appel de la décision et de demander l'installation d'un bracelet électronique, demande qui a déjà été rejetée à deux reprises par les juridictions supérieures.

La société norvégienne reste donc confrontée à une affaire complexe où se mêlent questions de justice, de santé publique et de responsabilité familiale





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