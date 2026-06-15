Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, condamné pour viols

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège a été reconnu coupable lundi de deux des quatre viols dont il était accusé et condamné à une peine de quatre ans de prison ferme. L'affaire éclate en août 2024 quand il est arrêté, soupçonné d'avoir agressé sa compagne la nuit précédente dans les beaux quartiers d'Oslo. Une autre femme, l'influenceuse Nora Haukland, affirme ensuite avoir elle aussi subi des violences physiques et psychologiques.

Les viols dont il était accusé ont, selon l'accusation, été commis entre 2018 et 2024 après des soirées festives au cours desquelles Marius Borg Høiby avait consommé alcool et stupéfiants .

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège a été reconnu coupable lundi de deux des quatre viols dont il était accusé et condamné à une peine de quatre ans de prison ferme. Outre ces deux viols, dont l'un commis en 2018 au domicile du couple princier à Skaugum, la peine porte sur des violences répétées contre une ancienne compagne, des menaces et des infractions routières





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