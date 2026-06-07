Marius Borg Høiby autorisé à quitter la prison pour soutenir la princesse héritière Mette‑Marit gravement malade

Le fils du prince héritier Haakon obtient une permission exceptionnelle de sortie carcérale afin de rendre visite à sa mère, la princesse Mette‑Marit, inscrite sur une liste d'attente pour une transplantation pulmonaire, tandis que la famille royale se mobilise autour d'elle.

Marius Borg Høiby , le fils aîné de la princesse héritière de Norvège Mette‑Marit , a reçu l'autorisation exceptionnelle de quitter temporairement sa cellule afin de rendre visite à sa mère gravement malade.

La princesse, atteinte d'une maladie pulmonaire chronique qui entrave gravement sa respiration, a été récemment inscrite sur la liste d'attente pour une transplantation pulmonaire à l'Hôpital national de Rikshospitalet d'Oslo. Les médecins, dont le professeur pneumologue Are Holm, expliquent que l'évolution de la pathologie est très préoccupante et que la greffe est désormais la seule option viable.

Cette grave situation a contraint Mette‑Marit à réduire progressivement ses engagements officiels, et elle a passé les derniers jours en compagnie de son époux, le prince héritier Haakon, ainsi que de leurs enfants, dans le cadre d'un suivi médical intensif. La décision de la direction pénitentiaire norvégienne d'accorder cette permission exceptionnelle intervient après de longues discussions entre les avocats de Marius, dont Petar Sekulic, et les autorités judiciaires.

Initialement, une demande similaire avait été rejetée, mais la gravité de l'état de santé de la princesse a conduit les services pénitentiaires à reconsidérer leur position. La sortie sera encadrée par des mesures de sécurité strictes : Marius sera escorté par des gardiens, devra rester sous surveillance constante et ne pourra pas quitter le périmètre désigné autour de l'hôpital où se trouve Mette‑Marit.

Cette mesure, rare dans le système carcéral norvégien, reflète l'importance accordée au soutien familial dans les moments critiques de santé. Pendant ce temps, le prince héritier Haakon a écourté une visite officielle au Japon, prévue du 1er au 3 juin, afin de revenir rapidement auprès de sa femme. Leur fille, la petite princesse Ingrid Alexandra, demeure à Oslo et attend de pouvoir rejoindre sa mère dès que les conditions le permettront.

La famille royale, conscience de la gravité de la maladie, s'est mobilisée pour soutenir la princesse tant sur le plan émotionnel que logistique, en restant à proximité du centre hospitalier pendant toute la durée de l'automne, en attendant qu'un donneur compatible soit identifié. Cette affaire a également relancé le débat public sur les droits des détenus à maintenir des contacts familiaux en cas de circonstances exceptionnelles, tout en soulignant les défis liés aux accusations graves que Marius Borg Høiby affronte, parmi lesquelles des faits de trafic de stupéfiants et des menaces, bien qu'il nie les accusations de viols et de violences les plus graves.

Le peuple norvégien suit de près l'évolution de la santé de la princesse héritière, qui a été visible récemment dans un centre d'hébergement pour personnes âgées à Asker, aux côtés du prince Haakon, où ils ont partagé un moment d'émotion avec les résidents. Cette visite, qui a eu lieu quelques jours avant les fêtes de fin d'année, a rappelé le rôle symbolique de la monarchie dans la société norvégienne, même en temps de crise sanitaire.

Les médias locaux, notamment la chaîne TV2, continuent de couvrir les développements, tout en rappelant que la transplantation pulmonaire reste la meilleure perspective de rémission pour Mette‑Marit, dont le médecin estime qu'il ne reste peut‑être qu'une année de vie sans intervention chirurgicale. La famille royale espère que les soins avancés et le soutien familial permettront de prolonger la vie de la princesse et de lui offrir la dignité d'un rétablissement possible





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