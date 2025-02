Marion Cotillard s'amuse des critiques concernant sa mort dans The Dark Knight Rises

L'actrice française a participé à l'émission Les rencontres du Papotin et a répondu avec humour aux critiques sur sa scène de mort dans le dernier film de la trilogie Batman.

Marion Cotillard était l'invitée de l'émission Les rencontres du Papotin, diffusée sur France 2 ce samedi. L'occasion pour la célèbre et brillante actrice de revenir sur une scène qui lui a valu de nombreuses moqueries : la mort de son personnage dans The Dark Knight Rises , le dernier volet de la trilogie Batman sorti en 2012. Une séquence aussitôt jugée grotesque et non crédible. « Vous savez que vous mourez de façon pas crédible dans le dernier Batman de Nolan.

Qu’est-ce qui s’est passé ? », lui demande justement un journaliste du Papotin dans un extrait diffusé par France Télévisions. Pour rappel, le principe de cette émission est de permettre à des journalistes atteints du trouble du spectre autistique de poser des questions à une célébrité.« Je n’ai pas trouvé la bonne position », répond Marion Cotillard, toujours avec son humour légendaire. Interrogée donc au sujet de cette fameuse scène, l’actrice ne peut s’empêcher de sourire avant d’affirmer être « d’accord » avec l’avis du journaliste. « Je pense que je n’ai pas réussi cette scène, reconnaît-elle en toute honnêteté. Il s’est passé que je n’ai pas trouvé la bonne position. J’étais stressée. Parfois ça arrive qu’on rate quelque chose. Et ça, je l’ai raté. » « On dirait que vous allez vous endormir », poursuit le journaliste. Toujours le sourire aux lèvres, la comédienne lui répond une nouvelle fois avec une grande franchise. « Même si j’étais censée m’endormir, je pense que ça n’aurait pas été super non plus ! », lance-t-elle en rigolant. Publié hier par France Télévisions, cet extrait de l’émission a rapidement été partagé et cumule déjà plus de 1,6 million de vues





