Marion Cotillard, l'élégance incarnée à la 75e édition du Festival du film de Berlin

Marion Cotillard a fait sensation lors du 75e Festival du film de Berlin avec deux looks distincts qui ont mis en valeur sa polyvalence stylistique. D'abord, elle a brillé dans une robe Chanel Haute Couture étincelante, puis a surpris en adoptant une esthétique indie sleaze avec une robe noire en tweed et des cuissardes dorées.

Dimanche 16 février, Berlin accueillait la 75e édition du Festival du film de Berlin, un événement moins médiatique que la cérémonie des BAFTA 2025 mais qui attira un parterre d'invités prestigieux. Du 13 au 23 février, la capitale allemande se transforma en un lieu d'échange et de célébration du cinéma , récompensant des acteurs de renom pour leurs performances dans les films marquants de ces derniers mois.

Parmi les nombreuses célébrités présentes sur le tapis rouge, Marion Cotillard brillait plus que jamais. L'actrice française, vêtue d'une robe Chanel Haute Couture printemps-été 2025, ressemblait à une véritable prêtresse du cinéma. La pièce, un bustier fluide en tissu immaculé, était cintrée par une fine ceinture noire ornée de trois médaillons dorés, ajoutant une touche vintage de charme. Le bustier était bordé d'un liseré noir qui rappelait délicatement l'accentuation de la ceinture. Mais c'est surtout les manches 3D volumineuses qui firent l'effet de surprise, ressemblant à des ailes qui donnaient à l'actrice une aura olympienne. Pour le maquillage, Cotillard opta pour une esthétique épurée : un teint lumineux rehaussé d'un blush rose thé, un smoky-eye aux tons marronnés accentué par une ligne plus sombre en ras-de-cil et un peu de mascara pour un regard de biche.Quelques heures plus tôt, Marion Cotillard avait dévoilé un autre visage de son style, affirmant sa maîtrise du look indie sleaze. Cette esthétique des années 2010, mélange d'influences rock et bohèmes, était mise en valeur par une petite robe noire en tweed, ornée d'une rangée de boutons assortis et d'une jolie jupe à plis. Pour briser l'allure classique de la tenue, Cotillard a choisi une paire de cuissardes dorées très hautes imaginées par la maison Chanel. Ce choix audacieux ajouta une touche d'originalité à son look. Pour compléter l'ensemble, l'actrice s'est fiée à un ensemble de sautoirs délicatement noués autour du cou, venant adoucir la stricte silhouette de sa robe





