Marion Cotillard et Guillaume Canet : rupture et choix de gérer leur après

La collaboration entre Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui a duré dix-huit ans, s'est terminée en pleine rupture. Cependant, les deux acteurs ont choisi de gérer leur après ensemble, malgré la rupture sentimentale.

au Festival de Cannes avec Marion Cotillard dans le rôle principal. Une collaboration née en pleine rupture, que l'actrice oscarisée a tenu à saluer publiquement avec des mots qui en disent long surVidéo Voici - les ruptures des stars en 2025 - RETRO 2025 : Maxime Chattam et Faustine Bollaert, Marion Cotillard et Guillaume Canet , Nicole Kidman et Keith Urban... ces couples qui se sont séparés cette année (2)Il y a des ex qui se font la guerre et puis il y a Guillaume Canet et Marion Cotillard .

Depuis ', après dix-huit ans de vie commune et deux enfants, Marcel, 14 ans, et Louise, 8 ans, le couple emblématique du cinéma français a choisi une voie sur laquelle peu auraient parié :. Un choix fait pendant la rupture, mené jusqu'au bout, et qui dit tout sur la façon dont les deux acteurs ont décidé de gérer leur après.plus mis les pieds depuis treize ans'Fin de mix… Après ces deux années de travail… De détails, de doutes, de joies… Karma est terminé… enfin je crois… Cannes J-7 !

'. Et c'est précisément cette rencontre-là qui l'a touchée au plus profond.un de mes plus grands rêves : tourner avec Denis Ménochetpubliquement, pour avoir pensé à elle. La rupture sentimentale n'a visiblement pas entamé leur enthousiasme commun pour le projet.

Marion Cotillard l'avait d'ailleursun festival, deux films et une belle complicitésortira en salles le 21 octobre prochain et en attendant, voir Marion Cotillard et Guillaume Canet monter ensemble les marches du Palais des Festivals ce samedi sera sans doute Guillaume Canet : Marion Cotillard bouleversée par cet incroyable geste du père de ses enfants après leur séparation, 'Il a réalisé un de mes plus grands rêves' titre de l'article I Marie France I 202





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