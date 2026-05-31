Marion Bartoli lance son émission dominicale d'analyse sportive

Marion Bartoli anime chaque dimanche une nouvelle émission de bilan sportif aux côtés de Georges Quirino, offrant une analyse directe et complète de l'actualité du week-end avec des invités spécialisés.

Marion Bartoli , ancienne championne de tennis et désormais chroniqueuse sportive, propose un nouveau programme hebdomadaire qui se veut le rendez-vous incontournable des amateurs de sport.

Chaque dimanche à 19h30, aux côtés de Georges Quirino, elle dresse le bilan complet de l'actualité sportive du week-end écoulé. L'émission se distingue par son ton franc, direct et sans concession, offrant une analyse pointue des performances, des stratégies et des moments forts qui ont marqué les compétitions.

Que le sujet porte sur le football, le tennis, la Formule 1 ou d'autres disciplines, l'objectif est de fournir une rétrospective exhaustive et équilibrée, en s'appuyant sur l'expertise des deux animateurs et sur les interventions de nombreux consultants





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