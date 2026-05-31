Marion Bartoli et Georges Quirino : un nouveau souffle au rendez-vous chaque dimanche soir

L'émission sportive animée par Marion Bartoli et Georges Quirino débarque à 19h30 chaque dimanche pour offrir à ses téléspectateurs un retour complet sur les temps forts du week-end sportif, dans un style franc et direct.

Le programme télévisé consacré aux actualités sportives a de nouveaux sommets, grâce au dynamisme de Marion Bartoli qui en prend la pipette chaque semaine. Ce nouveau show, qui débute ses diffusions le dimanche soir à 19h30, revêt un format innovant où l'émission se concentre sur un bilan complet des matches, résultats et moments forts du week-end.

En compagnie de Georges Quirino, convivial et passionné, ils analysent les faits marquants, les performances des athlètes, mais aussi les décisions tactiques qui ont sculpté les résultats. Spoiler : le ton de la rencontre est caractérisé par une fraîcheur directe, loin des rhétoriques trop





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Les Grandes Gueules du Sport : débat et analyse de l'actualité sportive chaque week-endChaque samedi et dimanche, de 9h à 12h, l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC propose une analyse et un débat approfondis de l'actualité sportive. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, elle réunit un panel de champions et experts comme David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu et Cédric Heymans. Au programme : la UNE pour l'actu brûlante, le Ring des GG avec deux camps qui s'affrontent, le Vestiaire des GG pour les débats libres, le Buzzer pour le dernier débat et les GG remontent le temps pour la nostalgie. Une émission interactive et passionnée où les auditeurs peuvent voter pour désigner l'équipe victorieuse du Ring des GG.

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Grandes Gueules du Sport : Les dernières heures avant le buzzerLe grand jeu des GG du Sport ! Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. La dernière ligne droite des 'Grandes Gueules du Sport'... Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer… Et le jeu des GG ! Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission… Les 'Grandes Gueules du Sport' montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les 'Grandes Gueules du Sport'. Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos 'Grandes Gueules du Sport' s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse ! Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Pas de temps de s'échauffer, les 'Grandes Gueules du Sport' démarrent fort dès 9h30 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats.

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Les Grandes Gueules du Sport : programme, débats et analyses sportivesLes Grandes Gueules du Sport présentent leur programme hebdomadaire avec le Ring des GG, les débats, et le jeu des GG. L'émission accueille des sportifs renommés comme David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Au programme : analyse de l'actualité sportive, affrontements entre deux camps, et participation des auditeurs pour désigner l'équipe victorieuse. La dernière heure est dédiée à la nostalgie avec 'GG remontent le temps' et le débat final sur le buzzer. L'émission aborde aussi des sujets comme la victoire du PSG contre Arsenal et les réactions des anciens joueurs.

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Marion Bartoli lance son nouveau show sportif dominical avec Georges QuirinoChaque dimanche à 19h30, Marion Bartoli accompanyée de Georges Quirino, analyse l'actualité sportive du week-end dans un talk-show franc et direct. Au programme : bilan du match PSG/Arsenal, débat sur Luis Enrique, témoignages d'anciens parisiens et réactions en direct.

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