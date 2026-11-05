Mario Barravecchia : 50 ans, politique et musique sous les feux des projecteurs

Mario Barravecchia révèle ses engagements multiples : immobilier, politique avec David Lisnard et préparation d'un nouvel album. Découvrez le portrait de cet homme à 100 à l'heure.

Mario Barravecchia, figure emblématique du télécrochet français et ancien candidat de la Star Academy face à Jenifer, célèbre son cinquantième anniversaire avec une intensité rare. Né en 1976, cet artiste polyvalent mène actuellement une existence trépidante, jonglant avec une précision chirurgicale entre ses responsabilités entrepreneuriales, son militantisme civique et ses ambitions artistiques. Installé depuis plus de deux décennies en Bourgogne, il a su bâtir un écosystème professionnel diversifié qui reflète sa soif d'entrepreneuriat et son désir de s'ancrer durablement dans le territoire qu'il a choisi pour y élever sa famille.

Gestion immobilière et presse à Beaune

L'activité professionnelle de Mario Barravecchia repose aujourd'hui sur deux piliers majeurs qui structurent son quotidien à Beaune, dans la Côte-d'Or. En tant qu'agent immobilier et dirigeant d'agence, il supervise des équipes et gère un portefeuille de mandats sur la Côte d'Azur et en Bourgogne. Cette fonction exigeante nécessite une disponibilité constante, car elle implique de répondre aux demandes des clients, de modifier les offres en temps réel et de coordonner les visites. Mario a précisé travailler souvent entre huit heures du matin et vingt-deux heures du soir pour assurer la pérennité de ses entreprises.

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Parallèlement à son imperium immobilier, Mario Barravecchia dirige Welcome Magazine, une publication lifestyle qu'il a fondée et dont il assure la direction éditoriale. Il se trouve actuellement en phase de bouclage pour le numéro cinquante-six, qui sera diffusé en Bourgogne dans les prochaines semaines. Cette activité de patron de presse consomme également une part significative de son énergie, contribuant à rythmer ses journées par des phases de rédaction et de validation éditoriales continues.

Engagement politique et inquiétudes paternelles

La démarche politique de Mario Barravecchia s'inscrit dans une logique de responsabilité citoyenne et de projection pour l'avenir. Il a choisi de se mettre à disposition du mouvement Nouvelle Énergie, fondé par le maire de Nice, David Lisnard, en tant que référent pour la région Bourgogne. Cette prise de position n'est pas anodine, car elle découle directement de ses préoccupations profondes en tant que père de trois enfants. Il exprime en effet une inquiétude légitime quant au monde qui se profile pour ses descendants, âgés respectivement de vingt-deux, quinze et onze ans.

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En s'engageant concrètement aux côtés de David Lisnard, Mario Barravecchia cherche à apporter sa pierre à l'édifice politique local et national. Son rôle de référent implique une implication terrain régulière pour comprendre les réalités du territoire bourguignon et relaye la vision du parti. Cet investissement civique s'ajoute à sa vie de famille recomposée, où il partage son quotidien avec Nelly, la mère de sa fille benjamine, consolidant ainsi un foyer stable au cœur de ses multiples engagements.

Retour aux sources musicales et Dolce Vita

Malgré la densité de son emploi du temps, Mario Barravecchia ne renonce pas à sa vocation première qui reste la musique. Il préside depuis quinze ans le Côte-d'Or Festival Song à Dijon, une fonction qui lui permet de rester connecté à l'art lyrique et au spectacle vivant local. Cette proximité avec les artistes et la scène publique alimente sa propre créativité, poussant à la préparation d'un nouveau projet discographique qui marquera son retour en studio après plusieurs années d'attente.

Le nouvel album de Mario Barravecchia, pour lequel sept ou huit chansons sont déjà rédigées, explorera une thématique universelle et chaleureuse : l'amour dans toutes ses déclinaisons. L'artiste souhaite chanter l'affection filiale, conjugale, amicale et familiale, le tout imprégné d'un esprit Dolce Vita. Ce projet musical représente pour lui un espace de liberté et de sérénité, loin des contraintes de la gestion immobilière et de la politique, permettant de reconnecter avec son public par l'émotion pure et la mélodie.