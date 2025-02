Marine Tondelier sur la division de la gauche : « On ne peut pas être roi du cimetière »

Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, était l'invitée de France Inter le 17 février 2025. L'occasion pour elle de commenter les divisions de la gauche, notamment après la confirmation de la séparation entre La France Insoumise et le Parti Socialiste. Face à cette situation, elle appelle à la responsabilité et à l'unité face aux défis actuels.

Lundi 17 février 2025, Marine Tondelier était l'invitée de France Inter. L'occasion pour la responsable écologiste de commenter les divisions de la gauche , notamment entre La France Insoumise et le Parti Socialiste . En effet, Jean-Luc Mélenchon avait confirmé la séparation des deux partis sur X.

Mais qu'en pense la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts ? Cette question lui a été posée sur les ondes de France Inter : « On a quand même un sujet à gauche de nombrilisme et de personnes qui veulent être le roi du cimetière. À l'heure de la montée des périls, comme rarement on les a connus ces dernières décennies, on doit être responsable, on doit être à la hauteur, et je le dis à vos auditeurs, qui se désespèrent », confie-t-elle avec sérieux.Marine Tondelier revient sur ses larmes en direct à la radio Et apparemment, toute cette agitation la rend très nerveuse : « Franchement, moi je suis à peu près dans le même état nerveux que quand je me suis mise à pleurer à votre antenne le 1er juillet matin. C'est juste que le 1er juillet matin, quand j'ai entendu Bruno Le Maire, j'ai eu un choc en me disant ‘mais qu'est-ce qu'il fait ?’, se souvient-elle. La femme politique fait alors allusion aux mots de Bruno Le Maire qui appelait les électeurs macronistes ‘à voter pour un candidat du camp social-démocrate, c'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts’.La femme politique encore sous le coup de l'émotion Pour Marine Tondelier, cette situation n’est pas normale : « Là, la difficulté c'est qu'on s'habitue parce que c'est un peu chaque jour et un peu tout le temps », indique-t-elle. Ainsi, elle estime que les électeurs de gauche peuvent, eux aussi, être dans le même état qu’elle : « Donc ça explique pourquoi je ne suis pas en train de pleurer physiquement à votre antenne. Mais franchement ça rentre dans nos vies. C'est triste, c'est triste. On ne peut pas miser tout sur le fait d'être roi du cimetière à gauche. La gauche ne doit pas être un cimetière. C'est le dernier bien commun, c'est le dernier salut possible pour tous les gens qu'on est censé défendre »





