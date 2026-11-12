Marine Tondelier, candidate écologiste, détaille ses propositions majeures : hausse immédiate du SMIC, dépénalisation des stupéfiants et régularisation des immigrés.

Marine Tondelier, candidate des Écologistes à l' élection présidentielle, a présenté un programme ambitieux axé sur la justice sociale et la transition écologique. Elle insiste sur un relèvement immédiat du salaire minimum et des mesures fortes contre le changement climatique.

Relèvement immédiat du SMIC à deux mille euros

La candidate propose une augmentation brutale du Salaire Minimum Interprofessionnel de De Croix pour atteindre au moins deux mille euros bruts par mois. Cette mesure vise à lutter contre la précarité des ménages français qui subissent une pression économique constante. Pour accompagner cette hausse, des aides spécifiques seront destinées aux Très Petites Entreprises et aux Petites et Moyennes Entreprises qui ne peuvent pas supporter ce surcoût. L'objectif est de garantir un pouvoir d'achat suffisant sans mettre en faillite les plus petites structures économiques.

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Lutte contre l'endettement climatique et familial

Marine Tondelier décrit une situation où la planète vit à crédit, créant un surendettement climatique qui se répercute directement sur les finances des familles. Elle déplore que l'écologie n'ait pas occupé une place centrale lors de la rentrée politique. La candidate insiste sur le lien entre la crise environnementale et la détresse économique des citoyens. Elle appelle à une action urgente pour rompre avec ce cycle destructeur pour les générations actuelles et futures.

Dépénalisation des drogues et fin de la vente de tabac

La candidate défend une réforme profonde de la politique des drogues en prônant la dépénalisation. Elle estime qu'il est impossible de combattre une addiction uniquement par la répression. Une mesure d'âge spécifique est proposée pour interdire la vente de tabac à toutes les personnes nées après deux mille quatorze. Cette approche vise à réduire la demande et à changer les habitudes de consommation sur le long terme. La santé publique est placée au cœur de cette stratégie de prévention.

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Régularisation des travailleurs et position sur l'immigration

Marine Tondelier propose la régularisation systématique de toutes les personnes travaillant en France. Cette mesure s'applique notamment aux parents d'enfants scolarisés dans le système éducatif français. Elle refuse de laisser dans l'ombre ceux qui contribuent à l'économie et à la société. Cette proposition s'inscrit dans une logique de respect des droits humains et de reconnaissance du travail effectif sur le territoire national.

Avenir du parti et alliance avec Macron

Concernant sa candidature, la candidate refuse de se désister prématurément mais reste ouverte à une coalition. Elle critique vivement les actions du président Emmanuel Macron qu'elle juge moralement inacceptables. Elle ironise également sur les positions de Yannick Jadot concernant Raphaël Glucksmann. Marine Tondelier précise qu'elle ne prendra pas ces décisions seule, impliquant une réflexion collective au sein du mouvement écologiste.